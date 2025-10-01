El dólar subió $50 y se vende a $1.450

Pese al encuentro positivo entre el presidente Milei y Donald Trump hace unos días y el ingreso de divisas por parte del campo luego de la quita transitoria de retenciones para la exportación de granos, el dólar aumenta su valor en el mercado.

El precio del dólar oficial sube 50 pesos este miércoles 1° de octubre y cotiza a $ 1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Por otro lado, el valor del dólar blue se ubica en $ 1.465 en el mercado informal.

El campo ingresó un aluvión de dólares tras la baja de las retenciones a cero y marcó uno de los mejores meses de la historia

El complejo agroexportador registró durante septiembre un gran ingreso de divisas, impulsado por medidas del gobierno.

Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), las liquidaciones alcanzaron US$ 7.107 millones, con lo cual septiembre fue uno de los mejores meses de la historia para el agro. Esto es un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024, así como una suba del 291% en relación al mes de agosto.

Con información de Clarín