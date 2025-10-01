¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Economía

El dólar subió $50 y se vende a $1.450

En el inicio de octubre la divisa estadounidense subió $50 con respecto al cierre del martes.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 11:05

Pese al encuentro positivo entre el presidente Milei y Donald Trump hace unos días y el ingreso de divisas por parte del campo luego de la quita transitoria de retenciones para la exportación de granos, el dólar aumenta su valor en el mercado.

El precio del dólar oficial sube 50 pesos este miércoles 1° de octubre y cotiza a $ 1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Por otro lado, el valor del dólar blue se ubica en $ 1.465 en el mercado informal

El campo ingresó un aluvión de dólares tras la baja de las retenciones a cero y marcó uno de los mejores meses de la historia

El complejo agroexportador registró durante septiembre un gran ingreso de divisas, impulsado por medidas del gobierno.

Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), las liquidaciones alcanzaron US$ 7.107 millones, con lo cual septiembre fue uno de los mejores meses de la historia para el agro. Esto es un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024, así como una suba del 291% en relación al mes de agosto.

Con información de Clarín

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD