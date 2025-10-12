Javier Milei quedó en el centro de la polémica tras compartir una fake news

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica por difundir información falsa en sus redes sociales. Este sábado, el mandatario ultraderechista se hizo eco de una noticia del 2005 que tenía como protagonista a Néstor Kirchner y el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional para compartir una tapa del diario Clarín claramente adulterada.

"Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela... Genios de las finanzas...!!! CIAO!", escribió Milei en su cuenta de X. La frase fue acompañada por la imagen retocada, cuyo titular afirma: "Kirchner paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%".

Acostumbrado a difundir fake news en sus redes sociales al igual que algunos de sus funcionarios y el ejército de trolls, el Presidente citó esta imagen que fue posteada por Alejandro Fargosi, el candidato de la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza.

En la imagen difundida por Milei, la tipografía del matutino no coincide con la original y el título termina con un punto, algo impropio del estilo gráfico. Estos detalles básicos que evidenciaban la manipulación fueron rápidamente advertidos por periodistas y usuarios en redes sociales.

Minutos después, comenzó a circular la verdadera tapa de Clarín publicada el 16 de diciembre de 2005 en el que se advertía la verdadera información: "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI", sin mención alguna a un crédito venezolano ni a tasas de interés del 16% como hacía referencia tanto Fargosi como el propio presidente.

Página 12