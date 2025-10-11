El ultimátum del Galatasaray a Mauro Icardi en medio del escándalo por sus hijas con Wanda

El presente deportivo de Mauro Icardi transita una etapa tan intensa como decisiva. Mientras el Galatasaray avanza en la liga turca, el nombre del delantero volvió a ser tema central tras las declaraciones del presidente del club, quien habló sobre el futuro del jugador.

¿Seguirá en Estambul o deberá comenzar a pensar en mudarse a otro equipo? A mitad de temporada”. Con esas tres palabras, el dirigente marcó el momento en que se conocerá qué pasará con Icardi, un anuncio que despertó expectativa en Turquía y que marca finales de este 2025 como un punto de bisagra. Habrá que ver cómo encara lo que resta del año para entender sus chances y el escenario donde estará parado.

Mientras todo esto pasa, Icardi debe seguir enfocado en su trabajo: entrenando con intensidad, decidido a recuperar su mejor forma, recordando que estuvo parado durante varios meses debido a la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas.

Necesita recuperar terreno, y más allá de los goles también deberá estar en plena forma física para responder.

Pero su realidad no se limita al campo de juego. En paralelo, Mauro sigue el trabajo de sus abogados en Argentina e Italia, quienes avanzan en distintos procesos judiciales que involucran causas penales, temas de familia y un pedido de restitución internacional relacionado con sus hijas con Wanda Nara, a quienes no ve en persona desde julio pasado.

POR QUÉ EL GALATASARAY PONE EN DUDA LA CONTINUIDAD DE MAURO ICARDI EN EL EQUIPO

Las videollamadas son el puente más cercano que Icardi mantiene con Francesca e Isabella. Este fin de semana, mientras él sigue con su vida en Europa junto a la China Suárez, las nenas viajaron junto a Wanda a Misiones. Por el momento, la mediática no puede salir del país con las niñas, por lo que el potencial reencuentro del futbolista con sus hijas se seguirá postergando.

Volviendo a lo deportivo, y sabiendo que hay un breve parate en el torneo turco, Icardi ya empieza a centrarse en el próximo objetivo: el sábado 18, el Galatasaray volverá a la cancha, y con ello se renovará la cuenta regresiva hacia esa mitad de temporada donde todo podría cambiar.

Más allá del resultado de los partidos y de las cuestiones personales que aún lo rodean, lo cierto es que el 2026 se perfila como un punto de inflexión en la carrera de Mauro. Turquía, Europa o un nuevo destino, el tiempo dirá.

Por ahora, sigue entrenando y con la esperanza de que, en el futuro cercano, las definiciones lleguen tanto en su vida.

Fuente: Paparazzi.