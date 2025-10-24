Hallaron municiones y armas de fuego en un domicilio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este jueves que, tras realizar un allanamiento en un domicilio de la ciudad capital, se secuestraron armas de fuego, municiones y se demoró a un hombre.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Décimo Octava junto con la Unidad Fiscal de Investigación, en el marco de una causa iniciada por supuesto abuso de arma.

Durante el operativo, los agentes lograron hallar y secuestrar municiones calibre 9 mm y una pistola calibre .22.

El demorado, un hombre mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes. En tanto, las armas de fuego fueron secuestradas como parte de la investigación.