NUEVO AFORTUNADO

Un correntino se llevó más de $58 millones en la Poceada Correntina

El jugador acertó los cinco números ganaderos y la apuesta fue realizada en una agencia de la capital.

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 08:37

Un apostador en Corrientes acertó este jueves los cinco números ganadores de la Quiniela Poceada Correntina y se llevó un premio de $58.700.948.

La apuesta fue realizada en la Agencia Oficial N°801, donde el ganador eligió los números 28 – 37 – 50 – 70 – 80. Esta combinación se convirtió en la clave para transformar la suerte de un vecino capitalino en una fortuna millonaria.

Este nuevo premio refleja el crecimiento del interés de los correntinos por la Poceada Correntina, un juego que continúa ganando popularidad gracias a sus pozos acumulados y múltiples oportunidades de ganar.

Desde Lotería Correntina destacaron el resultado y recordaron que los sorteos de la Quiniela Poceada Correntina se realizan cada martes, jueves y sábado, ofreciendo nuevas chances de acceder a importantes premios.

Los jugadores pueden participar en agencias oficiales o a través del sitio lacorrentinaonline.bet.ar, asociándose a una agencia habilitada y cargando crédito mediante código QR.

