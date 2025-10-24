Corrientes: un puma fue visto en un paraje rural de Santo Tomé

Un puma fue visto este viernes por trabajadores rurales en un paraje de la localidad correntina de Santo Tomé.

El animal sorprendió a los empleados de una forestal ubicada sobre la ruta provincial 146, a 4 km de la ruta 14. Se trataba de un puma macho que aparentemente merodeaba por el predio.

Ante la situación, los trabajadores alertaron a la Unidad Especial Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, que se trasladó al lugar inmediatamente, donde dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de Santo Tomé para tomar los recaudos necesario sobre la situación del felino.

Las autoridades recomendaron no cazar ni ahuyentar al animal, recordando que el puma es una especie protegida por ley. Bajo este marco, se solicita a los vecinos acatar la norma y extremar precauciones mientras se realiza la supervisión del área.