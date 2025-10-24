¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mariano Cúneo Libarona Autopista Panamericana Gustavo Valdés
SORPRESA

Corrientes: un puma fue visto en un paraje rural de Santo Tomé

Los trabajadores de una forestal del municipio alertaron la presencial del animal. Las autoridades recomiendan no acercarse al felino y evitar ahuyentarlo o cazarlo mientras se supervisa la zona.

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 08:57

Un puma fue visto este viernes por trabajadores rurales en un paraje de la localidad correntina de Santo Tomé.

El animal sorprendió a los empleados de una forestal ubicada sobre la ruta provincial 146, a 4 km de la ruta 14. Se trataba de un puma macho que aparentemente merodeaba por el predio.

Ante la situación, los trabajadores alertaron a la Unidad Especial Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, que se trasladó al lugar inmediatamente, donde dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de Santo Tomé para tomar los recaudos necesario sobre la situación del felino.

Las autoridades recomendaron no cazar ni ahuyentar al animal, recordando que el puma es una especie protegida por ley. Bajo este marco, se solicita a los vecinos acatar la norma y extremar precauciones mientras se realiza la supervisión del área.

