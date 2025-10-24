¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Irupé viento en Corrientes Registro Civil
POLICIA RURAL DE LAVALLE

Hallaron a un vacuno atado a orillas de un monte, listo para ser faenado

Con la marca y señal, buscan al dueño del animal.

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 21:30

En la localidad de Lavalle, el oportuno accionar del personal de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad evitó la consumación de un delito, al hallar un animal vacuno atado al costado de un monte, listo para ser faenado por cuatreros de la zona.


Fue alrededor de las 19,10 del jueves cuando los uniformados fueron alertados sobre la presencia de una vaquilla atada a un palo,  entre una tupida vegetación. 


La rápida llegada de la Policía Rural  evitó que los cuatreros pudieran consumar el delito.


Los efectivos rescataron al animal y a partir de esa circunstancia comenzaron la búsqueda de su dueño, al revisar los registros policiales donde figuran la marca y señal de los ganaderos del lugar. La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno.

