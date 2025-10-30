¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Política

Kicillof dijo que Milei busca “construir la foto que le pidió Trump”

El mandatario bonaerense criticó la falta de convocatoria a los gobernadores peronistas a Casa Rosada para este jueves, y que es una actitud que responde al posicionamiento que le hizo el mandatario estadounidense “Trump, su jefe de campaña”.

Por El Litoral

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:44

Axel Kicillof calificó como “un error” a la decisión del presidente Javier Milei de no convocarlo a la reunión de hoy con los mandatarios provinciales, y consideró que el único objetivo del Gobierno en ese encuentro es “construir la foto que le pidió (Donald) Trump” para otorgarle el respaldo financiero que le prometió a condición de ganar las elecciones.

El mandatario bonaerense puntualizó que la falta de convocatoria a los gobernadores peronistas a Casa Rosada “habla de las limitaciones” del propio Presidente para negociar con quienes piensa distinto y, a la vez, responde a un posicionamiento que le hizo el mandatario estadounidense “Trump, su jefe de campaña”.

Durante una entrevista por Radio 10, Kicillof aseguró que, si el Gobierno lo sumaba para hoy, él “hubiera ido por una cuestión institucional”, pero recalcó que ni siquiera lo llamaron: “No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’”.

“Mi intención siempre es intercambiar seria y respetuosamente” ideas para superar la crisis económica que atraviesa el país, agregó y remarcó que la provincia de Buenos Aires “representa casi la mitad del país, aporta el 40 por ciento de la recaudación y tenemos casi el 50 por ciento de la industria nacional”. Por eso, insistió, “comete un error el presidente al no invitar a algunos gobernadores”.

Página 12

