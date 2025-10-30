Milei con gobernadores: Nación dice que hay acuerdo “con matices”

El presidente Javier Milei habló luego de recibir a la mayoría de los gobernadores en Casa Rosada, tras las elecciones legislativas del domingo pasado. "Fue una reunión extremadamente positiva", aseguró el mandatario sobre el encuentro que contó también con la presencia del Gabinete casi a pleno.

En declaraciones a A24, el jefe de Estado reveló que durante el diálogo que mantuvieron estuvieron "de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa".

Sobre la ausencia de gobernadores kirchneristas, como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gildo Insfrán (Formosa), afirmó: "No nos podemos juntar con gente que dos más dos no les da cuatro".

Además, se refirió al cálido saludo que le brindó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien le había negado la mano la última vez que se encontraron en el Tedeum del 25 de Mayo. "Hay cosas que llega un momento que hay que ponerlas en el pasado. Si hay algo que me caracteriza es mi bilardismo a ultranza", explicó el Presidente.

Por otra parte, consultado sobre los errores no forzados que cometió el Gobierno, aseguró: "Por cada error que cometemos en el Gobierno, el periodismo comete 85". "Nosotros somos el gobierno más reformista de la historia, hicimos 10 mil reformas estructurales. Alguien que hace tanto y sí, alguna va a tirar a la tribuna. ¿Sabe quién no se equivoca? el que no hace nada", agregó, mientras afirmó que le "encanta" la crítica, "el problema es cuando mienten".

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dio ese argumento cuando le consultaron las razones por las que Kicillof ni siquiera fue invitado a participar de la reunión que comenzará a las 17 en la Casa Rosada. "El gobernador Kicillof, como lo ha planteado el Presidente, siempre plantrea sus diferencias ideológicas y lo entiende el Presidente como perder el tiempo", contestó el ministro coordinador en una entrevista con Urbana Play.

Y en ese sentido, agregó: "No vamos a poder ponernos de acuerdo y perdemos el tiempo y podemos avanzar con otros sin problemas".

Francos redobló la apuesta en esa línea y volvió a justificar la decisión de no invitarlo por las "diferencias" con Milei. "El gobernador ha hecho reclamos que desde nuestro punto de vista no corresponden.