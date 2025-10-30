Nueva maniobra del Banco Central para bajar las tasas de interés

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves modificar la gestión de encajes bancarios al actualizar la forma de computar el efectivo mínimo a partir del 1 de noviembre. Desde esa fecha, la exigencia pasará a ser mensual aunque seguirá manteniendo un piso diario del 95% del total para depósitos.

La medida, oficializada a través de la Comunicación “A 8350", aplicada a los depósitos a la vista en pesos -cuenta corriente y cajas de ahorros-, responde a la intención de flexibilizar el apretón monetario previo a las elecciones y brindar mayor liquidez a la economía. El objetivo principal es reducir la volatilidad de las tasas de interés.

Para el sector bancario el cambio constituye una mejora “leve” respecto a la situación actual, aunque se esperan más señales por parte del BCRA en las próximas semanas. Las entidades vienen solicitando desde hace meses regulaciones más flexibles para la gestión de su liquidez, debido a que el esquema anterior dificultaba el cálculo de la integración diaria y obligaba a pagar tasas elevadas o inmovilizar recursos no remunerados para evitar sanciones.

Los encajes bancarios son un porcentaje de los depósitos en pesos o dólares —ya sean a plazo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro— que tanto los bancos como los fondos money market utilizados por billeteras virtuales, deben mantener inmovilizados en el Central. Cada vez que un cliente hace un depósito, el banco transfiere parte de esos fondos a una cuenta en el Banco Central en el que quedan inmovilizados o “encajados”. Los niveles de exigencia varían según el tipo de depósito o instrumento. Esta regulación busca garantizar fondos suficientes ante eventuales retiros masivos y opera como herramienta de política monetaria, ya que su modificación afecta directamente la cantidad de dinero circulante.

Los bancos señalan que el cumplimiento del objetivo de integración diaria al 100% era complejo.