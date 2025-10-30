Hace 43 años Corrientes volvía a las urnas para eligir a Pocho gobernador

Se recuerda hoy una fecha clave para la institucionalidad argentina y correntina. Se cumplen 42 años del retorno de la democracia y de una contundente victoria de la fórmula para la gobernación de José Antonio Romero Feris-Omar Mancini.

José Antonio "Pocho" Romero Feris encaraba una gestión que marcó la historia de la provincia con obras e innovaciones de gobierno que aún se mantienen vigentes. En aquel entonces no se contaba con el sistema de Coparticipación federal y se padecía un contexto nacional complicado, con una hiperinflación asfixiante.

Romero Feris accedió al sillón de Ferré con una alta consideración del electorado, lo que le significó redoblar esfuerzos, acompañado por un formidable equipo de trabajo para cumplir con un mandato cuyos logros hasta hoy se recuerdan.

Lideró el proyecto más ambicioso de construcción de vivienda, más de 20.000 construidas en apenas 4 años. Edificó barrios emblemáticos como las Mil Viviendas, el Güemes, Laguna Seca y el 17 de Agosto, entre otros.

Otra obra emblemática fue el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola para sede de la Fiesta Nacional del Chamamé, que continúa hasta hoy.

Pero en Corrientes y en todo el mundo nadie puede olvidar que el santo Juan Pablo II visitó Corrientes durante la gestión autonomista.

También avanzó con la mejora vial en rutas y caminos en gran parte de la provincia, que hasta hoy perduran y permiten la comercialización de la producción local.

Se dispuso a innovar en servicios de vital importancia como el de la salud y tuvo como nave insignia al Instituto de Cardiología, al que sumó a su agenda de proyectos concluidos el hospital zonal de Goya, el geriátrico y demás centros asistenciales en el Interior.

Además de la salud, la educación también fue prioridad. Pudo construir escuelas de Nivel Primario y Secundario, además de las EFA (Escuelas de Familia Agrícola), institutos agropecuarios y aduaneros.

Otro de los ejes de la gestión del autonomista fue la modernización. Se logró la interconexión de la Provincia al discado nacional internacional, incluyendo a la Costa del Uruguay y el Paraná a la nueva telefonía, que reemplazó al viejo sistema de operadoras.

Los sectores agropecuario e industrial también figuraron como puntales del gobierno. Se hicieron convenios en el área de la producción con Fidabid, la cuenca lechera y se incentivó el apoyo a las industrias.

El hito para toda la región fue la instalación de las fábricas Gatic Alpargatas, en San Luis del Palmar y Textil Nordeste, Quilmes entre otros, que hoy siguen vigentes y crean numerosos puestos de trabajo para los correntinos.

Un día como, pero hace 43 años, Corrientes era una fiesta. Romero Feris era levantado en andas con la fuerza de más 100.000 votos de un padrón de 339.000 electores, que reafirmaban el sueño sanmartiniano de una gran Nación libre e inclusiva.

Otras tres fórmulas compitieron ese día: los peronistas con Julio Romero a la cabeza; los radicales y la cuarta fórmula liderada por los liberales.