Pago de sueldo a municipales con aumento: Tassano anunció el cronograma

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, informó este jueves que los sueldos con un aumento del 4% correspondientes al mes de octubre para los trabajadores municipales estarán disponibles a partir de este viernes 31, siguiendo un cronograma por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para el personal de planta y contrato, las fechas de pago son:

Viernes 31 de octubre: personal de Higiene .

Lunes 3 de noviembre: terminaciones 0 y 1 .

Martes 4 de noviembre: terminaciones 2, 3 y 4 .

Miércoles 5 de noviembre: terminaciones 5 y 6 .

Viernes 7 de noviembre: terminaciones 7, 8 y 9.

En cuanto a los trabajadores Neike, los bancarizados tendrán sus salarios depositados el viernes, mientras que los no bancarizados podrán cobrarlos en la Caja Municipal (Brasil 1269) en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, siguiendo este cronograma:

Viernes 31: terminaciones 0, 1 y 2

Lunes 3: terminaciones 3, 4, 5 y 6

Martes 4: terminaciones 7, 8 y 9

Se recuerda que los Neike bancarizados que no cuenten con tarjeta de débito podrán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes, av. Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo cronograma.

Cabe señalar que el jueves 6 de noviembre, por ser Día del Bancario, no habrá actividad en las entidades financieras.