Decomisaron planta y dosis de marihuana tras allanar un kiosco narco en Corrientes

Tras un allanamiento realizado este jueves en una casa del barrio 3 de Abril, decomisaron planta y marihuana fraccionada para la venta, donde fue detenido un hombre por infracción a la Ley de estupefacientes 23.737.

Fue el resultado de una investigación desplegada por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, sobre la base de lineamientos del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 Secretaria Penal N° 6 de Corrientes.

Junto al apoyo logístico de integrantes de la División Policía de Alto Riesgo (PAR) irrumpieron en una propiedad ubicada en Calle 4, del barrio 3 de Abril, donde secuestraron 65 envoltorios de una sustancia vegetal de color verde y una bolsa con el mismo componente, que arrojó al narcotest resultado positivo para cannabis sativa -marihuana-.También, una planta de 0,70 centímetros de altura, 9 teléfonos celulares, tijera, recortes y la suma $50 mil.