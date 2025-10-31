Se reabre la grieta del PJ por la tensión entre Cristina y Kicillof

Tras la explosiva carta de Cristina Kirchner responsabilizando a Axel Kicillof por la derrota del peronismo, el gobernador se reunió con su tropa para analizar no sólo la situación interna y el resultado electoral de las elecciones legislativas sino también para definir la estrategia, a partir de distintas rondas de consultas, que llevará adelante en la Provincia.

Del encuentro, realizado en un predio de Berazategui, participaron más de 40 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y funcionarios de la administración bonaerense.

Hasta ese predio fueron Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (General San Martín) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

En la previa, los mensajes cruzados por WhatsApp entre los funcionarios estuvieron todos relacionados a la carta que difundió a la mañana Cristina Kirchner culpando a Kicillof por la derrota electoral que sufrió el peronismo en la provincia de Buenos Aires, al insistir con que "fue un error político desdoblar la elección".

En el documento marcó que el resto de gobernadores peronistas ganó en estas elecciones, aunque evitó señalar que en su mayoría se presentaron con otra marca, ni tampoco respondió por las derrotas que sufrió en distritos donde el PJ fue dividido por la intervención de las autoridades partidarias. Según su análisis, las elecciones provinciales funcionaron como una suerte de PASO permitiendo que se reagrupe el voto antiperonista en la elección nacional.

Desde el entorno del gobernador dejaron trascender que la carta de Cristina no causó sorpresa, porque "repite los argumentos amañados que desde ese sector se están tratando de instalar desde el domingo pasado". Obviamente apuntaron que los argumentos "son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no", estimaron, y que eso ocurrió "no solo en la Provincia, sino en todo el país".

En rigor, la carta de Cristina generó mucho malestar porque entienden que tanto la ex presidenta como La Cámpora "no se hacen cargo de nada". Pero en esos mensajes que circularon esta mañana entre los funcionarios más cercanos al gobernador advirtieron que "hacerle la guerra a Axel es ser funcional a Milei".punto de vista no corresponden", insistió.