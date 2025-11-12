Una turista brasileña murió tras ser atacada por sorpresa en plena avenida Corrientes

Una turista brasileña de 69 años murió luego de ser atacada en plena avenida Corrientes por un hombre que la agredió “sin motivo aparente”. El agresor fue detenido por agentes de Policía de la Ciudad y confirmaron que contaba con antecedentes policiales y un historial de internaciones en hospitales psiquiátricos.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco había llegado a la Ciudad para acompañar a su hija que estudia medicina en la UBA, cuando fue sorprendida en la céntrica avenida porteña: Corrientes al 3200, casi sobre el Abasto Shopping.

El agresor, un hombre de unos 30 años desconocido por la turista, la golpeó y la hizo caer al piso. El impacto le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico. Y aunque una ambulancia del SAME intervino rápidamente y logró trasladarla a un hospital, la mujer no logró vivir.



“Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima en charla con un medio de Brasil, G1. La turista resultó atacada el jueves cerca del mediodía, fue trasladada al hospital en coma hasta la medianoche del viernes cuando se confirmó su deceso.

Según confirmó el canal de noticias TN, la mujer que murió era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y había dedicado más de 20 años al servicio público en Brasil, donde era muy querida por sus compañeros. En el momento que recibió el ataque, se dirigía hacia el banco para retirar dinero para pagar el alquiler del departamento donde residía su hija.

La jubilada de 69 años había nacido en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y vivía en Goiânia. Familiares de la víctima confirmaron que la mujer pasaba mitad de su tiempo en Argentina acompañando a su hija, Carolina Bizinoto en la carrera universitaria. “Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, sumó Letiére Almeida, quien trabajó con María Vilma.

Los antecedentes del agresor

Luego del ataque a la turista brasileña, el agresor fue identificado y detenido horas más tarde en el cruce de avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras de donde agredió a la mujer. Tuvo otro brote y volvió a atacar a una persona. Tras detenerlo, fue trasladado al Hospital Borda.

Fuentes policiales le confirmaron a Clarín que el hombre cuenta con un extenso prontuario: tiene al menos 20 antecedentes por delitos graves; entre ellos robo, lesiones y desórdenes en la vía pública. Hechos que vienen repitiéndose desde el 2017.



Pero, además, registra varias internaciones en distintos centros hospitalarios de la Ciudad como el Durand, Piñero, y Borda por problemas psiquiátricos.

El agresor quedó detenido acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Caputo.

(Con información de Clarín)