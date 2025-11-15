Explosión en Ezeiza: "El incendio no está sofocado pero está contenido"

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, dio declaraciones a la prensa para brindar información sobre la situación en el Polo Industrial Spegazzini. Aseguró que "el incendio no está sofocado, pero está contenido“ y que es un "incendio con características violentas, pero que nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población”.

Por otro lado, adivrtió que “este humo como cualquier otro humo tiene partículas suspendidas en el aire" y recomendó usar barbijos. Además explicó que el nivel de riesgo depende del tiempo de exposición, ya que “bomberos y bomberas están más expuestos”.



Sobre los heridos, García informó que “quedan aproximadamente entre 4 y 5 personas dentro del sistema de salud, con heridas leves, como monóxido o cortaduras pequeñas. No tenemos registro de heridos de gravedad. Tampoco tenemos denuncias de personas extraviadas”.

Además, confirmó que “el incendio no está sofocado pero está contenido. No se va a salir de los límites que se desarrolla”, descartando riesgos de propagación fuera del predio afectado.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan sin poder controlar el incendio luego de la gran explosión en el Polo Industrial Spegazzini. Al menos 25 personas resultaron heridas: varios fueron trasladados al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por humo.

Hay corte total en la autopista Ezeiza–Cañuelas, el tránsito permanece completamente interrumpido mientras continúan las tareas de emergencia en la zona.

Las autoridades le insisten a los vecinos que permanezcan en sus casas. Recomiendan evitar la exposición al humo y mantener ventanas cerradas por precaución.

TN