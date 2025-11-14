¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes diabetes siniestro vial
Corrientes diabetes siniestro vial
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN ROQUE

Corrientes: un menor está en grave estado tras choque de motos

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves.

Por El Litoral

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 10:54

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó a un adolescente gravemente herido en la madrugada del jueves. El hecho se produjo alrededor de la medianoche en la calle Manuel Belgrano con acceso al Barrio San Antonio. 

Las motocicletas involucradas fueron una Guerrero Trip 110 cc y una Honda Titán 150 cc. Ambas conducidas por menores de 16 años.

Tras el choque, policías y personal de emergencia asistieron a los jóvenes. Uno de ellos sufrió lesiones leves y permaneció internado en el Hospital Local. El otro adolescente, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes capital.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD