Corrientes: un menor está en grave estado tras choque de motos

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó a un adolescente gravemente herido en la madrugada del jueves. El hecho se produjo alrededor de la medianoche en la calle Manuel Belgrano con acceso al Barrio San Antonio.

Las motocicletas involucradas fueron una Guerrero Trip 110 cc y una Honda Titán 150 cc. Ambas conducidas por menores de 16 años.

Tras el choque, policías y personal de emergencia asistieron a los jóvenes. Uno de ellos sufrió lesiones leves y permaneció internado en el Hospital Local. El otro adolescente, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes capital.