¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 15 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 07:05

Encuentro Plurinacional de Mujeres: 79 escuelas destinadas a talleres y alojamiento en Corrientes

Recuperaron una lancha denunciada como sustraída en Paso de la Patria

Capacidad colmada y talleres definidos: así llega Corrientes al 38° Encuentro Plurinacional

La Policía de Corrientes secuestró una camioneta con pedido de secuestro de Chaco

Chaco: postergaron el veredicto en el juicio por el crimen de Cecilia

Karina Milei y Martín Menem en Corrientes confirmaron que LLA buscará la reelección en 2027

Hallaron un “ring de pelea” e incautaron 16 gallos de riña y espuelas en Corrientes

Regatas venció a Corinthians en el inicio de los cuartos de final

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli








 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD