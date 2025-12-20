Su director fue notable compositor operista y de música popular, su fotografía es tan antigua como las marchas e himnos que ejecutan.

Graduado en Bolonia de profesor de música y piano, compositor y concertista de violín, en 1880 se trasladó a la Argentina como primer violinista de la orquesta que actuó el el primitivo Teatro Colón, que en esos tiempos estaba instalado frente a la Casa de Gobierno, donde hoy es la Sede Central del Banco de la Nación Argentina.

En esa oportunidad conoció al doctor Fernando Pampín, quien lo invitó a radicarse en Corrientes designándolo inspector de música de las escuelas provinciales. Como docente cumplió funciones en distintos establecimientos de la ciudad: la Academia de Bellas Artes e Idiomas “Josefina Contte”, la Escuela Normal de Maestros “José Manuel Estrada”, la Escuela Normal de Maestras “Juan Pujol” y la Escuela Sarmiento.

Como músico ofreció diversos conciertos en el Teatro Oficial Juan de Vera, en los clubes Social y el Progreso, en el cine teatro La Perla y en la inauguración de la Mansión de Invierno de Empedrado. También en distintas localidades del interior correntino, en la provincia de Santa Fe y en la Capital Federal.

Su dirección en Buenos Aires se situaba en calle Sarandí 18, la que aparece estampada con sello de goma en la tapa del tango “X”. Inferimos que el domicilio pertenecía a alguien de la familia Poisson, apellido que figura en sus dedicatorias y en las ilustraciones de sus partituras. Y abona aún más nuestras sospechas, cuando detectamos que en la Guía de la Unión Telefónica de 1910, no lejos de allí, se domiciliaba el Mayor Arturo Poisson: Caseros 1980, teléfono 243.

El 18 de octubre de 1892 se estrenó en el Teatro Politeama Argentino la ópera en cuatro actos “Il Leone di Venezia”, libreto de Atilio di Tullio, música de los maestros italianos residentes en Corrientes, Corradino D´Agnillo y Enea Verardini, bajo la dirección de Enea Verardini, con la interpretación de los principales roles a cargo de los artistas Rafael Crani, María di Nunzio y Eugenio Laban. Ya los autores habían hecho conocer algunos trozos de la obra el 19 de abril de aquel 1892, en una audición privada ofrecida en la casa del Señor Luis J. Palma, ante los críticos musicales de la prensa porteña.

Sus composiciones populares, salvo excepciones, fueron publicadas en Buenos Aires en la Imprenta Ortelli Hermanos, Belgrano 2947, y por contratapas de sus obras salidas a luz de aquel legendario establecimiento (entre el vals “Idilio” y el One-Step “Hurling Club”, se informaba al gremio musical que sus obras se hallaban “en venta en las casas de Baña, Lottermoser y Compañía; A. F. Belaúnde y Compañía; Bonfiglioli Hermanos; Belucci y Compañía, David Poggi e hijo; Alfredo Geipel, José A. Medina e hijo, Guillermo Neuman, F. Paolantonio, Fracassi, Luis Rivarola, Romero y Agromayor, Romero y Fernández.

Entre las pocas investigaciones que hemos hallado sobre el Maestro Verardini, se halla una excelente aportación de la Doctora Alicia Estela Poderti (1963), investigadora de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET, de quien en una búsqueda fortuita hemos visto tratar con soltura aspectos de la personalidad de Verardini.

Tangos: “1364”. Edición Francisco de Paula, circa 1920. “Bambolina”, impreso en Ortelli. “El Cabaré”, impreso en Ortelli. “Gentility”. Imprimió Ortelli en 1913. Su tema central será tomado con el correr de los años por el autor y compositor José Antonio Amuchastegui Keen el 9 de enero de 1982 para su tango “Después del Carnaval· (Pirovano 1941) grabado por Osvaldo Fresedo en casa Víctor con Ricardo Ruiz en 1941 y luego en CBS con Hugo Marcel

Himnos: “A Corrientes” letra de Monserrat, estrenado el 25 de Mayo de 1910, en el Teatro Oficial Juan de Vera, en velada conmemorativa del Centenario de la Revolución de Mayo. Ejecutado el 9 de Julio de 1910 ya en sus nuevas instalaciones como lo vemos hoy “A Alem”, letra del Teniente Primero Gabriel Monserrat, impreso en Ortelli. “A Belgrano”, letra del Teniente Primero Gabriel Monserrat, impreso en Ortelli. “A Güemes”, letra del Teniente Primero Gabriel Monserrat, impreso en Ortelli (1918). Letra inspirada en el poema “La Guerra de los Gauchos”, que Monserrat dedicara a la escritora salteña Benita Campos. – “A la Virgen de Itatí”, letra nada menos que de Carlos Guido y Spano, impreso en Ortelli. “A Mitre”. Letra del Teniente Primero Gabriel Monserrat.

Marchas: “Viva la Patria”, con letra de Rafael Obligado, Impresa en Ortelli. Maxixes: “Macapá, impreso en Ortelli. “Aida”, One Step morisco para piano. Ortelli. Ilustró E. Poisson, 1916. – “Gratitud”, impreso en Ortelli. – “Hurling Club”, impreso en Ortelli. Ex Alumnos de San Patricio Hurling. “L`Aiglon”, impreso en Ortelli. - “Zida”, one-step morisco. Ilustración de la partitura: E. Poisson (1916).

Recitados: “A la Luna, impreso en Ortelli. “Araceli” Ortelli. - “Boby”, impreso en Ortelli – “Chi Va La”, impreso en Ortelli. – “Do You Love Me”, impreso en Ortelli. – “El Torero”, impreso en Ortelli. – “Elsa Ebe”, impreso en Ortelli. “Yapeyú”, impreso en Ortelli. – Zaida”, impreso en Ortelli.

Valses: - “A orillas del Paraná”, impreso en Ortelli. – “Abandonada”, impreso en Ortelli. – “Ada”, edición Ortelli. Con trío finale – “Charmant”, impreso en Ortelli. Dedicado a la distinguida Señora Aída Puccio y Benza de Pisson. - “Esther”. Con Trío. Circa 1913. “Flor de Durazno”, impreso por Ortelli. “Idilio, vals lento.

Editó Ortelli. Introducción de ¡53 compases! Trío observado por el pianista Luis Scotieri ó el bandoneonista Bautista Boltri, dos destacados músicos tres-arroyenses: el primero finalizó su carrera como concertino de la sinfónica de San Pablo, Brasil, y el segundo mantuvo durante casi cuarenta años la mejor orquesta típica y característica de la Provincia de Buenos Aires.

Dedicatoria de “Idilio”: “A la distinguida Señorita Ernestina Otamendi”.

“Magda” impreso en Ortelli. “Matilde”, impreso en Ortelli - “Mercedes”, impreso en Ortelli. -“Notte D´Amor, impreso en Ortelli. – “Rosita”, con Trio y finale.

Digno y justo es señalar que la Imprenta de los Hermanos Ortelli, tiene profundas raíces en Corrientes. Están vinculados familiarmente con la familia Figuerero y sus múltiples ramas. María Elena Figuerero Ronco, nacida el 3 de agosto de 1909 en Buenos Aires, se casó con Arístides José Vicente Ortelli, nacido el 15 de abril de 1907 en Buenos Aires, hijo de José Antonio Ortelli Pozzi y Serafina Orlando Balbuena, con sucesión.

Siempre sonó en la Policía de Corrientes una banda digna de escucharse.

Siempre sonó en la Policía de Corrientes una banda digna de escucharse. Hoy todas las ceremonias tienen el privilegio de sonorizar sus espectáculos con los arpegios patrios y criollos de nuestras grandes melodías.

Fuente: Biografía del propio Berardini e Historias de Corrientes