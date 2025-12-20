Regatas cerró un gran año con sus divisiones formativas

El 2025 marcó un año de crecimiento y éxito en el básquet formativo del Club de Regatas Corrientes, con nuevos títulos y principalmente expansión del femenino.

En la semana se jugaron las últimas finales de los torneos oficiales de la Asociación de Básquet de la Ciudad de Corrientes, donde el club Remero cerró con varios trofeos, dándole un broche de oro a la temporada. En la categoría U11 en su primer año como división competitiva, los pibes Remeros se consagraron campeones de la Copa Oro, recordando que había sido campeones de la Liga Prefederal y que fueron subcampeones de la Liga Federal.

En la misma categoría, las chicas regatenses, que juegan el mismo torneo que los equipos masculinos, consiguieron el subcampeonato de la Copa Plata. Ellas también habían sido campeonas del Prefederal y fueron 4° en la Liga Federal.

El equipo U13 masculino fue el campeón de la Copa Plata de la ABCC y había sido campeón de la Liga Prefederal. Regatas B en el U13 masculino fue subcampeón de la Copa Plata. El U13 femenino, por su parte, se quedó con la Copa Oro de la ABCC, y había sido subcampeona del Prefederal.

En U15, los chicos Remeros fueron protagonistas del básquet local, porque el equipo A y B disputaron la final entre sí. Allí, el Regatas A fue campeón y el B fue subcampeón de la Copa Oro. Además, en la categoría, el Fantasma fue campeón de la Liga Prefederal y 3° en la Liga Federal. Completando el U15 masculino, Regatas C fue subcampeón de la Copa Plata.

Por su parte, las chicas de la categoría fueron subcampeonas de la Copa Oro de la ABCC, y habían sido campeonas en el Torneo Apertura y subcampeonas en la Liga Prefederal.

El equipo U21 masculino no pudo cerrar de la mejor manera el año en el básquet local, pero si habían sido campeones de la Liga Prefederal, y además, gran parte de ese equipo conformó el plantel de Primera División que se consagró en la Copa Palacio y en la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.