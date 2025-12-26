El Renatre publicó estudios sobre trabajo rural y seguridad social en Argentina

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) presentó dos estudios estadísticos sobre trabajo rural y seguridad social, elaborados a partir de información propia correspondiente al año 2024. Los informes buscan aportar datos para el análisis de la situación laboral y social del sector en todo el país.

El primero de los trabajos forma parte de la Colección Trabajo y Seguridad Social Rural y se centra en la registración y fiscalización del empleo rural. El estudio releva a 472.727 trabajadores declarados en actividades rurales dentro del sistema de seguridad social.

El informe analiza características sociodemográficas, tipos de relación laboral y permanencia en el sistema, además de abordar el trabajo no registrado. El objetivo es aportar información que permita dimensionar el grado de formalización del empleo rural, en línea con lo establecido por la Ley 25.191.

El segundo estudio integra la Colección Seguridad Social Rural y examina el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. Se detalla el perfil de unas 22.000 personas que accedieron a este beneficio durante 2024, administrado por el Renatre.

El trabajo incluye datos sobre edad, sexo, provincia de residencia y país de nacimiento de los beneficiarios, así como la evolución de los montos percibidos y la cantidad de prestaciones aprobadas por período. También incorpora información sobre cobertura de salud y sepelio.

Según informó el organismo, ambos estudios presentan desagregaciones geográficas por provincia, lo que permite observar la distribución territorial del trabajo rural y de las prestaciones, con impacto directo en regiones productivas como el NEA.

Desde el Renatre señalaron que la difusión de estos datos apunta a fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas vinculadas al sector rural, a partir de evidencia estadística actualizada.