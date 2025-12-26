La DPEC ya estableció casi en su totalidad la energía eléctrica en Capital

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que desde esta mañana se trabajó para restablecer el servicio en distintos puntos de la ciudad, afectada por la intensa lluvia caída.

Paulatinamente se fue restableciendo el servicio en las zonas afectadas, como la céntrica, en el que el sector más afectado fue frente al Banco Nación, donde el personal de la DPEC desagotó una Subestación Transformadora Subterránea. La gran cantidad de agua acumulada en las calles de los barrios, producto de las intensas lluvias sufridas en los últimos días, dificulta las tareas de normalización del servicio.

Al momento del presente comunicado el servicio eléctrico se encuentra normalizado en la mayoría de las zonas afectadas. Los barrios Galván, San Gerónimo, y parte del Río Paraná, continúan fuera de servicio a la espera de que baje el agua de calles para poder circular y realizar las respectivas maniobras de normalización. Salvo estos barrios, el servicio se encuentra normal en la ciudad. La Guardia de Reclamos atiende reclamos puntuales y de zonas acotadas.

En los barrios que continúan afectados se estima restablecer el servicio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, en la mayor brevedad posible.