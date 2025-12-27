Javier Milei sobre el Presupuesto: "Estamos en condiciones de avanzar con las reformas”

El presidente Javier Milei festejó la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para su programa de gobierno que fueron sancionadas este viernes en el Senado tras más de ocho horas de debate.

El mandatario definió la jornada parlamentaria como “un hito histórico” y fue más allá: sostuvo que se trató de “la sesión legislativa más importante de la historia argentina” y agregó: “Ahora estamos en condiciones de avanzar con las reformas”.

Según Milei, la relevancia del día se explica por dos decisiones centrales. Por un lado, la sanción de un presupuesto con déficit cero, algo que consideró inédito en la política local: “Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”.

El otro pilar que destacó fue la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, a la que definió como una de las normas “más importantes de los últimos cien años”.

El presidente argumentó que la legislación viene a corregir una anomalía del sistema tributario argentino: la inversión del principio de inocencia. “En materia impositiva, todos éramos culpables hasta demostrar lo contrario”, explicó. A su juicio, esa lógica implicaba una violación a garantías constitucionales básicas y reflejaba un nivel de “perversión” por parte de la dirigencia política.

Con esta nueva ley, el Gobierno busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. La iniciativa introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, simplifica la declaración del Impuesto a las Ganancias y modifica los mecanismos de fiscalización.

Milei defendió especialmente el nuevo esquema para quienes adhieran al régimen simplificado: aseguró que ya no se controlará la variación patrimonial y que los impuestos se calcularán exclusivamente sobre los ingresos declarados. “Eso abre la puerta para que muchos argentinos puedan usar sus ahorros y volcarlos al mercado de capitales”, sostuvo, en alusión a los llamados “dólares del colchón”.

El proyecto fue elaborado por un equipo técnico y político que integraron, entre otros, Santiago Caputo, Juan Pazo, María Ibarzabal, Luis Caputo y Silvina Rivarola.

En el plano legislativo, el Presupuesto 2026 obtuvo 46 votos a favor en general y superó sin sobresaltos la votación en particular, incluso en capítulos cuestionados por la oposición, como el referido a educación.

De cara a lo que viene, Milei adelantó que, con el presupuesto aprobado, el Gobierno avanzará en una reforma tributaria integral, en el endurecimiento de penas del Código Penal y en una agenda de reformas estructurales que incluirá modernización laboral y cambios regulatorios.

