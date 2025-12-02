Caza furtiva en Corrientes: desbarataron una red que operaba en el interior provincial

La Policía de Corrientes desarmó una organización de caza furtiva en Sauce, después de diversos allanamientos y una detención en la Ruta Provincial 23.

Operativos

El primer procedimiento ocurrió el 28 de noviembre por la mañana en Sauce, y se realizaron tres allanamientos simultáneos.

Como resultado, se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación y fueron detenidos José Salvador Leyes y su hijo, Mirko David Leyes, ambos mayores de edad.

Días después, el 30 de noviembre, Maximiliano Ezequiel Ávila, dueño de la cabaña “La Soñada”, fue detenido durante un control vehicular sobre la Ruta 23.

Detenidos y red desarticulada

Según informaron las autoridades, los operativos permitieron desarticular una red que operaba entre Sauce, Curuzú Cuatiá y Perugorría.

Los tres detenidos fueron alojados en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la causa.