Corrientes: el Gobierno terminó y entregó viviendas que Nación dejó abandonadas

El gobernador Gustavo Valdés habilitó este martes, 6 kilómetros de asfalto en la ciudad de Saladas para mejorar la conectividad de la Comuna. Anteriormente, entregó nuevos hogares del Instituto de Viviendas de Corrientes a 30 familias que fueron dignificadas con el techo propio.

Valdés se lamentó que “hoy una vivienda cuesta muchísimo y es muy difícil acceder a una, al igual que un crédito para construir una”. Sumado a eso, recordó que “tuvimos un Gobierno nacional que no nos mandaba los recursos para hacer casas, ya que nos discriminaban porque no pensábamos igual, así salimos a crear con los intendentes el Programa Oñondivé, a través del cual tenemos unas 170 unidades habitacionales para entregar y estamos haciendo otras 500, y estamos construyendo otras de demanda libre”.

Luego comenzó "la actual gestión del presidente Javier Milei, que no cree en la construcción de las viviendas, pero una vivienda hoy cuesta 110 millones de pesos, así que nosotros tomamos ese guante”, comentó el primer Mandatario. Ante ese panorama, “pusimos los recursos y tomamos la responsabilidad que era del Fondo Nacional de Viviendas, quienes habían dejado estas casas en un 33% de su construcción, así que las terminamos”.

Aseguró que “vamos a seguir haciendo viviendas aquí, ya que Saladas tiene una demanda habitacional de 500 aproximadamente, porque es una localidad que crece”. Asimismo, instó a “pensar y generar la impronta que va a tener Saladas los próximos años”, pero “debe ser por el camino de la producción, incentivar la madera, la miel, la forestación, la industria, el comercio, lograr que esta ciudad sea nuevamente ese polo de futuro”.

Destacó además que “tener un Municipio que te acompaña, que mira las mismas cosas que nosotros es realmente importante”, así que “seguiremos con las inversiones en escuelas, en el Hospital, comisarías, clubes, entre otros”.

Casa propia

Por su parte, el interventor del INVICO, Lizardo González, detalló que “en este caso son 30 viviendas del programa Casa Propia, que dependía de Nación, pero ante el abandono y por decisión del gobernador Valdés se continuó con la construcción de las casas”. Así que “el financiamiento para terminarlas fue 100% del Gobierno provincial, una inversión de más de 2 mil millones de pesos”.

Las viviendas son 64 metros cuadrados, cuenta con 2 habitaciones, cocina-comedor, tiene paredes bioclimáticas, cisterna, termo tanque, red de cloacas, iluminación, cordón cuneta, es de acceso integral. “Es una vivienda que reúne todas las condiciones y que mejora la calidad de vida en este caso de 30 familias de Saladas”, expresó el funcionario público.

Sueño cumplido

Por su parte, el intendente Noel Gómez indicó que 30 familias reciben su casa propia “gracias a la decisión firme de un gobierno Provincial que responde a las necesidades de todos los correntinos”, y destacó que: “viviendas como estás se hicieron en todas las localidades”.

Asimismo el jefe Comunal resaltó el trabajo mancomunado entre la Provincia y los Municipios. “De esto hablábamos en el 2021 cuando decíamos queremos alinear a Saladas con la Provincia para lograr estos objetivos, y obras como estas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, puntualizó para cerrar.

Inauguración de pavimento

Finalizada la entrega de viviendas en el barrio Don Bosco de la localidad de Saladas, el gobernador Valdés junto a su comitiva y al jefe Comunal Noel Gómez, se dirigió a las calles Días Colodrero y Paseo Costero para realizar la inauguración de 6 kilómetros de pavimento. Donde remarcó el proceso de transformación que vive la provincia a partir del desarrollo de su propia infraestructura vial. Asimismo, el Mandatario subrayó que Corrientes logró “resolver un dilema histórico” y hoy puede “asfaltar cualquier punto de la provincia con máquinas y personal propio”.

El Mandatario repasó los obstáculos que enfrentó la Provincia, especialmente cuando se encontró con obras inconclusas o sin resolución, como el tramo de la ruta que conectaba Concepción con la intersección de la 118. Según explicó, las empresas privadas se negaban a ejecutar tramos pequeños porque “por esa plata no se movían” y aspiraban únicamente a contratos de gran volumen. En ese contexto, dijo que surgió la decisión política de potenciar la capacidad interna de Vialidad. “Comenzamos a pensar hacia adentro, porque tenemos personal idóneo, gente que le pone el hombro y las ganas”, remarcó.

Valdés evocó también el proceso de recuperación de la primera planta asfaltadora provincial, ubicada en la Capital. Recordó que al asumir, la encontraron “llena de hormigón e inutilizada”, pero que, pese a ello, la Provincia logró recuperarla y ponerla en funcionamiento. “Nos decían que no íbamos a poder, que una planta así era impensada para el Estado. Nos advirtieron que no podríamos comprar mixers ni manejar esa aparatología compleja. Y lo hicimos”, enfatizó.

Luego de los primeros trabajos en la ciudad de Corrientes, el Gobierno provincial amplió su alcance a las localidades cercanas y luego al interior profundo. Valdés mencionó que Vialidad Provincial trabajó en San Cosme, San Lorenzo, Empedrado, Bella Vista, El Sombrero y la propia Saladas, entre otras. Con el tiempo, la demanda desde otras comunas creció, lo que llevó a la instalación de nuevas plantas en la zona norte y en la costa del Uruguay. “Nos animamos y fue exitoso”, sostuvo, al destacar el rendimiento en terrenos más firmes.

El Gobernador señaló además la adquisición de la planta asfaltadora de Goya y su puesta en funcionamiento, lo que permitió “tener la capacidad de asfaltar cualquier punto de la geografía provincial con recursos propios, empleados públicos y maquinaria del Estado”. En este sentido, dijo que Corrientes hace obras “bien, barato y con corrección”, y que el pavimento producido por el Estado “vale menos de la mitad que en el sector privado”, en parte porque el Estado no paga impuestos y maneja sus propios tiempos.

Durante la inauguración en Saladas, Valdés celebró que la nueva infraestructura represente un avance sustantivo para la comunidad. “Hoy no son 51 cuadras: son seis mil metros, seis kilómetros”, precisó. Aseguró además que, si las administraciones locales continúan trabajando con responsabilidad, habrá asfalto “en cada uno de los municipios, porque Corrientes comenzará a cambiar y será una gran provincia”.

Antes de finalizar, pidió un fuerte aplauso para los trabajadores de Vialidad Provincial y Urbana, “porque hemos estado en todos lados”, y remarcó que el desafío hacia adelante es sostener la inversión pública. “Administren bien, trabajen bien, que el futuro depende de nosotros”, concluyó.

Inversión

Por su parte, el presidente de la Dirección de Vialidad provincial, Luis Cardoso, expresó que “el cordón cuneta se hizo con la colaboración de la Municipalidad, 49 cuadras son prácticamente nuevas, y nosotros hicimos la base del suelo en cemento y el pavimento con la compra estratégica de la CMI, y se bajaron los costos, esto da transpirabilidad y conectividad.”

Acompañamiento a los Municipios

Asimismo, el intendente Gómez dijo que “la pavimentación va a transformar la fisonomía de nuestra ciudad, y está a la vista el trabajo realizado por Vialidad”.

En la ocasión, el jefe Comunal agradeció el acompañamiento del Gobernador Valdés por “invertir en Saladas, y acompañar el crecimiento de nuestra ciudad”, además se dirigió al Gobernador entrante y le dijo: “vamos a estar preparando en más cuadras de cordón cuneta”.

