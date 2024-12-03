¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Las noticias más importantes del 3 de diciembre

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 07:06

Hallaron con vida al joven que era intensamente buscado en Corrientes
Valdés confirmó el pago del plus unificado para los estatales correntinos
Detienen a dos hombres vinculados a un importante robo: tenían dinero en efectivo e inhibidores de señales
De la mano de Franchela, Regatas superó a Gimnasia
Inversión responsable en la agricultura: "Entender el rol de la mujer y el joven rural es clave"
Murió un hombre y una mujer está grave tras el vuelco de una camioneta
Detienen a un hombre con 94 celulares ocultos en su camión
Fuerte operativo policial para atrapar a un joven que estaba violento y trepado a un techo

Productores yerbateros iniciaron un paro en reclamo de mejores precios
Confirman la condena a un productor por la muerte de un nene intoxicado con pesticidas
 

