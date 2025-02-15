Fuerte crítica de CFK a Milei por la promoción de las criptomonedas

La ex presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner utilizó este sábado sus redes para cuestionar la promoción de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA que rápidamente perdió su valor.

Días atrás, el mandatario había celebrado a través sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA, una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

Luego de que Javier Miliei promocionó una criptomoneda que sufrió una abrupta caída de valor, Cristina Kirchner criticó en duros términos al Presidente. Lo calificó de “estafador” y cuestionó su capacidad para liderar el país.

A través de su cuenta en X, la exmandataria expresó: “Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado, la del casino. Se te cayó la careta”.

“De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto mal”, lanzó CFK en referencia al economista austríaco Friedrich Hayek y al esquema fraudulento de Charles Ponzi.

Además, lo acusó de haber inflado el valor de la criptomoneda, aprovechándose de su investidura presidencial y sugirió que algunas personas cercanas a Milei obtuvieron ganancias mediante información privilegiada.

Por su parte, Milei respondió a las acusaciones aclarando que no estaba al tanto de los detalles del proyecto de la criptomoneda cuando lo promocionó y que, al conocer más sobre el tema, decidió eliminar la publicación. Sin embargo, sus declaraciones no apaciguaron las críticas de la oposición.

