La Corte le rechazó el pedido de licencia a Lijo

La Corte Suprema rechazó este jueves la licencia que había solicitado el juez Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal. La decisión fue por voto mayoritario: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el debutante Manuel García-Mansilla rechazaron la solicitud del juez federal.

Fue una decisión sorpresiva, sobre todo porque García-Mansilla, que fue nombrado e impulsado por el Gobierno junto a Lijo, votó por el rechazo al pedido de licencia.

En la discusión, que fue meramente jurídica, como destacaron fuentes judiciales, sostuvieron que no corresponde otorgar la licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, que había requerido la semana pasada el magistrado de Comodoro Py.

En un análisis exclusivamente jurídico, la Corte con la abstención del juez Ricardo Lorenzetti -promotor ante el presidente Javier Milei de la candidatura de Lijo-, se explicó como órgano supremo del Poder Judicial de la Nación, “tiene el deber institucional de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para producir aquellos actos de gobierno y superintendencia que fuesen necesarios para asegurar la debida prestación del servicio de justicia”.

A la luz de ese marco normativo se planteó, en primer término, que la licencia solicitada por Lijo por el tiempo que dure su designación en comisión “no es una licencia ordinaria y no encuadra en ninguno de los supuestos de licencias extraordinarias”, que pueden requerir los magistrados.

Por consiguiente, el otorgamiento de una licencia extraordinaria, “corresponde únicamente a esta Corte y la cámara carece de atribuciones”.