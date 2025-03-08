Suman 13 las víctimas fatales del temporal en Bahía Blanca

Con mucho viento, pero sin lluvias. Así se presentaba este sábado Bahía Blanca, luego del desastre que ocasionó el temporal y que dejó al menos 13 muertos, según la suma a la que llegó en las últimas horas el recuento y que se convirtió en la pesadilla de quienes aún tienen familiares desaparecidos.

La ciudad permanece sin luz. Ya con el agua baja en varias zonas -entre autos apilados en las calles y comercios cerrados- algunos vecinos salían de sus casas para colaborar con la limpieza, pero otros se agolpaban en la puerta de la Municipalidad para usar los 20 minutos por familia para cargar sus celulares.

Cada tanto, un helicóptero sobrevuela las zonas afectadas.

A las 19 de este sábado, la base de datos oficial registraba 1059 personas en los 14 centros habilitados para el refugio de personas afectadas por las inundaciones. El club Liniers es el más populoso, con 252 evacuados.

Mientras tanto, hay personas desaparecidas.

Delfina (1) y Pilar Hecker (5) estaban con sus papás cuando el auto en el que viajaban quedó atrapado en la inundación.

“Son mis sobrinas Delfina y Pilar Hecker.. cualquier información comunicarse a mi cel 291-5737014 o a los números ya mencionados... Solo pido que compartan por favor... Gente, a mi hermano y a mi cuñada ya los ubicamos.. Faltan mis sobrinas, si alguien sabe si fueron llevadas a un centro de evacuados, hospital, etc necesitamos que se comuniquen...compartan por favor”, alertó con desesperación su tío, Fernando Hecker, en Facebook.

Ambas niñas desaparecieron en medio del temporal. Una de ellas habría quedado atrapada en una camioneta ploteada de la empresa Andreani. En la publicación el tío, manifestó que lo último que se supo de ellas fue que Delfina fue arrastrada por la corriente y que su hermana Pilar quedó sobre el techo del vehiculo.

La familia de las nenas salió desde Bahía Blanca hacia Mayor Buratovich, un pequeño pueblo del partido de Villarino donde iban a la casa de unos parientes para resguardarse del trágico temporal. Pero el auto de Andrés Hecker fue arrastrado por la corriente, luego de que se desbordó la Ruta 3.

Fallecidos

Se conoció en la noche del sábado que sumaban 13 las persons fallecidas, de los cuales 11 fueron identificados.

Son María Isabel Oliva, Perla Re, Sara Rueda, Margarita Peusquiza, Elba Ressia, Estela Iturbide, Hilda Elvira Pompei, Nelson Zinni, Sofia Gonzalez, Rolando Ortega y Nélida Eliseis.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un diagnóstico del desastre provocado por las lluvias, aseguró que la situación es "absolutamente crítica" y que la ciudad quedó "destruida".