Buscan a dos niñas de uno y cinco años que desaparecieron por el temporal en Bahía Blanca

Una desesperada búsqueda se lleva adelante en Bahía Blanca luego de que se confirmara que dos menores de edad de uno y cinco años, identificadas como Delfina y Pilar Hecker, desaparecieron en medio del histórico temporal que azotó la ciudad y que provocó destrozos y al menos diez muertos.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, indicó este sábado que la búsqueda está en marcha. “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”, informó en declaraciones televisivas.

En tanto, en diálogo con LN+, una de las tías de las nenas, Noelia Haag, relató cómo fueron los eventos. Pilar y Delfina se encontraban junto a sus padres en el auto de la familia cuando comenzó a llenarse de agua. “Estaban pasando de su auto a la combi de Andreani porque el auto estaba lleno de agua y el hombre se ofreció a ayudarlos. Iban a hacer el traslado y los arrasó el agua”, detalló.

Allí explicó que su hermana Marina, la madre de las menores, logró divisar cómo el chofer de la camioneta, identificado como Rubén Zalazar, “agarró a la bebé de un año”. “El conductor toma a la nena y el agua se llevó la camioneta, el chofer, la nena… mi hermana terminó detrás del desarmadero El Cholo. El agua se llevó también el auto de ellos”, explicó. Esa camioneta fue hallada este sábado a la mañana por una avioneta entre la Ruta 3 y General Daniel Cerri, cerca del desarmadero al que fue arrastrada Marina.

La Prefectura Naval compartió un video del trabajo de búsqueda que realizan junto a buzos tácticos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Allí, se ve a la camioneta en medio del agua, con las puertas delanteras y trasera abiertas. El agua acapara la mitad del vehículo.

“Buscamos sin descanso a dos hermanitas desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca. Desplegamos medios aéreos y trabajamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional para encontrarlas. Continuaremos la búsqueda para dar con ellas y que puedan volver a casa”, publicaron.

El primer contacto que estableció Marina tras el incidente tuvo lugar el viernes a las 11 del mediodía, cuando se comunicó con su madre a través del celular del hombre que la encontró en el desarmadero para avisarle de la situación y pedirle que no viajara a Bahía Blanca.

“A las 2 de la tarde volvió a tener comunicación con mi mamá, el hombre la atiende, le pasa con Marina y le explica lo mal que estaba en el desarmadero. Que no sabía nada de Andrés, su marido, ni de las nenas. Después intentaron comunicarse y les daba que ese número no pertenecía a un abonado en servicio”, comentó Haag.



CÓMO SIGUE EL TIEMPO EN BAHÍA BLANCA Y EN EL AMBA TRAS LAS TORMENTAS

El viernes por la noche Marina se reencontró con su esposo Andrés en el cuartel de Bomberos. Desde entonces, continúan la búsqueda incesante de sus hijas. “A la mañana de este sábado lo fueron a buscar a Andrés a Cerri para ir a Bahía Blanca a ver en todos los centros de refugio y hospitales en busca de datos de las nenas. Según la información que recauden, empezarán a hacer una búsqueda. Nosotros somos de Villarino, de Mayor Buratovich, estamos esperando que nos liberen la ruta para ir a ayudar con el rastrillaje”, sumó.

El temporal que arrasó la ciudad

Desde la madrugada del viernes la ciudad de Bahía Blanca fue sometida a una atípica tormenta que se convirtió en el peor temporal de su historia. Destrozos, inundaciones y al menos diez muertos fueron las consecuencias de los más de 290 milímetros de agua que cayeron en 12 horas. Los números representaron lo mismo que llueve en casi seis meses: un récord.

La tormenta comenzó a las 4 de la mañana del viernes y se intensificó en las horas siguientes hasta llegar a su pico máximo entre las 7 y las 11. En ese entonces, solo podían registrarse aquellos daños que flotaban en las aguas que acapararon la ciudad. Una de las imágenes más desesperantes se dio en el Hospital Interzonal José Penna, donde se grabó a enfermeras evacuando a los bebés en incubadoras en el sector de neonatología mientras el hospital se inundaba.

Pasado el mediodía del viernes se confirmó la primera víctima fatal: una mujer en la vía pública, en las calles Paroissien y Rawson. Luego fueron encontradas cuatro personas en Sarmiento al 1000, en el centro. Después, otro en Cerri. Así sumaron diez muertos para la última hora del viernes.

Este sábado el agua bajó y la ciudad enfrenta la realidad que dejó el agua: autos apilados en las calles, casas destrozadas y daños en la infraestructura urbana como puentes derrumbados y calles donde cedió el asfalto. Además, hay varias personas desaparecidas, algunas desde hace más de 24 horas, aunque se desconoce el número exacto. Entre ellas se encuentran Delfina y Pilar.

Ante cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarse a los números 2915767128 y 2915737014, o al 911 y/o Defensa Civil.

