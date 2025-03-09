Temporal en Bahía Blanca: ya son 16 los muertos y 1450 personas fueron evacuadas

Después de la conferencia de prensa del intendente Federico Susbielles, las autoridades confirmaron una nueva víctima fatal.

La Provincia de Buenos Aires sigue trabajando junto al Municipio de Bahía Blanca. Se conformó un Comando Unificado de las fuerzas provinciales comandado por el Ministro de Seguridad Javier Alonso, para el uso más eficiente de los medios de respuesta.

Se centralizaron los recursos dispuestos por la provincia de Buenos Aires, sumando a los más de 500 efectivos del Ministerio de Seguridad, personal y recursos del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Infraestructura.

Además la Provincia de Buenos Aires está contribuyendo con los trámites para personas que perdieron sus DNI y con cajeros automáticos del Banco Provincia de Buenos Aires que llegarán en las próximas horas

Se continúa la búsqueda por Policía Siniestral de dos menores y un mayor, en Ruta 3 altura Frigorífico Villa Olga, en la localidad de Cerri.

Se trabaja en el seguimiento de los 128 llamados recibidos desde el 911 informando personas desencontradas con familiares, todas con seguimiento por CATE La Plata del MSeg, a través de radio con policía en el lugar. A su vez se recepcionaron ya 6 llamadas de personas que estaban perdidas y 14 de quienes se reencontraron con sus familiares.

En total, se contabilizan aproximadamente 1.450 personas entre autoevacuados y evacuados, 1.296 que se encuentran alojados en 13 centros.

Se contabilizan 16 personas fallecidas, de las cuales aún restan identificar 4 de las mismas.

La Dirección Provincial de Seguridad Vial se encuentra trabajando en distintos tramos de Ruta 3 y ruta 35, y de la Avenida La Plata con camionetas y motos. También el ministerio de Seguridad bonaerense está custodiando algunas rutas para evitar el tránsito en zonas restringidas.

Se suspenden las clases para los días lunes y martes.

Hay 4 centros de salud dispuestos para la atención de la población y se evacuó la totalidad de personas internadas de la UTI del Hospital Penna para una mejor atención.

TN