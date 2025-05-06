Ruptura política: Patricia Bullrich firmará su afiliación a la Libertad Avanza

En la recta final de la campaña porteña, Patricia Bullrich se afiliará a La Libertad Avanza este martes por la tarde, en un acto junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

La firma de la última candidata a presidenta por el PRO se dará cerca de las 18 horas, en un acto que se realizará en la Plaza Vicente López y Planes del barrio porteño de Recoleta.

La decisión de Bullrich llega a dos semanas de que se realicen las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el domingo 18 de mayo.

Además, se da en un momento de fuerte interna entre el Gobierno y el PRO, con acusaciones fuertes del expresidente Mauricio Macri contra La Libertad Avanza.

Macri acusó al oficialismo de “ser desagradecido” con el PRO al bloquear cualquier tipo de acuerdo electoral en la ciudad y desde entonces se abrió un fuerte escenario de conflicto con la Ciudad de Buenos Aires como principal protagonista.

La ministra de Seguridad fue una de las principales protagonistas de la disputa en la Ciudad por su enfrentamiento con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y con el por entonces secretario de Seguridad local, Waldo Wolff, por las fugas en las comisarías porteñas.

Desde entonces, Bullrich estuvo presente en muchos de los actos de campaña del primer candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni. Se espera que esta tarde también realice una recorrida junto al vocero presidencial y a la hermana del Presidente.

La expresidenta del PRO solía decir que su rol de ministra le daba una “pertenencia completa” a La Libertad Avanza, más allá de que no se encontraba integrada formalmente. Por este motivo, esta tarde cerrará su vínculo con el oficialismo a través de la adhesión partidaria.

Este mismo lunes, la funcionaria participó de un nuevo spot publicitario de La Libertad Avanza que fue difundido por el propio Milei.

“Ellos financiaban a las organizaciones piqueteras que paralizaba a la ciudad. Nosotros liberamos la calle de los piquetes”, dijo Bullrich en su aparición.

Del spot también participan el presidente Javier Milei, ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el propio candidato porteño, Manuel Adorni.

El video deja de lado la confrontación con el Gobierno porteño y apunta directamente contra el candidato kirchnerista, Leandro Santoro.

TN