El Gobierno echará del Inti a uno de los detenidos por los destrozos en TN y eltrece

El Gobierno echará del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a uno de los detenidos en los destrozos a TN y eltrece tras el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Se trata de Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, que es empleado en el organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo.

El Centro de Monitoreo de Urbano (CMU) lo identificó a través de las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y fue detenido ayer a la 1:15 de la mañana en la esquina de las calles San José y Humberto Primo. La Unidad de Flagrancia Este -que preside la Dra. Florencia Pagilanitti- ordenó la detención del imputado, que quedó alojado en la Comisaría Vecinal 1°C.

Rivaldi es apuntado como uno de los responsables del ataque al edificio de TN, en el que rompieron el frente, el hall y dañaron seis autos. Se trata de un hombre de 34 años, argentino, residente en la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín. La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, comunicó que la policía identificó al hombre de 34 años “por sus características físicas y vestimenta”.