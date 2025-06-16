El Gobierno garantizará la seguridad durante la marcha por CFK, pero evitará hacer declaraciones

Cristina Kirchner se presentará este miércoles en los Tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por la causa Vialidad. En Casa Rosada evitan involucrarse en qué postura debería tomar la Justicia con respecto a la prisión domiciliaria.

Sin embargo, una parte del Gobierno cree que si la exmandataria no se traslada a los Tribunales de Retiro y queda detenida en su domicilio de San José 1111, se desactivaría la movilización que organiza el PJ con otras organizaciones políticas y sindicales.

“Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin la que expresidenta tenga que concurrir hasta los Tribunales. Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en A24

Por otro lado, hay representantes del oficialismo que creen que si CFK no sale de su casa, igualmente habrá disturbios en las calles.

En este contexto, el Ejecutivo sí confirmó que garantizará la seguridad para la detención de la expresidenta, como se lo solicitó la Justicia. Además, el Ministerio de Seguridad prepara un operativo especial para el traslado de CFK.

Se espera que durante el traslado participen las cuatro fuerzas federales: unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener la manifestación. Asimismo, Seguridad planea aislar el perímetro de Comodoro Py y establecer un vallado en las principales inmediaciones.

Funcionarios del Ejecutivo también esperan que se mantenga el protocolo antipiquetes, para que el tránsito no se corte.

En este contexto, en Casa Rosada no solo evitan sentar una postura sobre la situación de CFK, sino que tampoco quieren que la detención de la exjefa de Estado sea un escándalo. Prefieren que se respete el proceso donde Cristina deberá sacarse una foto carnet, dar sus datos y sus huellas dactilares.

TN