El kirchnerismo busca volumen político con apoyo de la CGT y los gobernadores

El corazón dirigencial del kirchnerismo trabaja sin parar, desde la noche del último martes, cuando la Corte Suprema ratificó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y quedó en condiciones de ser detenida para empezar a cumplir seis años de pena.

“Algo vamos a hacer. Seguramente va a ser muy grande. La vamos a acompañar”, dijo, al pasar, uno de los principales referentes que tiene La Cámpora, esa noche después del discurso de la ex presidenta frente a la puerta del PJ Nacional.

Desde ese momento hasta este martes, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, José Mayans, Teresa García, a la cabeza de la organización, diseñaron una movilización masiva para acompañar a la ex mandataria a los tribunales federales de Comodoro Py.

El jueves hubo un encuentro grande al consejo nacional del PJ con referentes de otros partidos como Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno. Ahí se resolvió mantener viva la llama de la protesta por lo que creen que es una condena proscriptiva, que solo busca perseguir a la ex Jefa de Estado y sacarla de la cancha electoral.

El viernes hubo una reunión con integrantes de los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos políticos. El sábado se organizó una reunión de intendentes de todo el país para garantizar una movilización histórica, ordenada e impactante. Ellos son, en definitiva, los principales engranajes del motor que va a alimentar la marcha de gente.

Durante todo el fin de semana se realizaron actividades en todo el país bajo el título “Argentina con Cristina” y el lunes Máximo Kirchner encabezó un encuentro en Matheu 130, a 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Todas actividades que tuvieron como objetivo mantener el reclamo vivo y el tema en la agenda política, social y mediática de la Argentina.

“La del miércoles será una de las movilizaciones más grandes de la historia política argentina”, se animó a anunciar la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del peronismo, Teresa García. Además, anunció que se quedarán esperando en la puerta hasta que la ex presidenta salga, para acompañarla de regreso a su casa.

Lo que el kirchnerismo busca es ejercer presión en la calle para evitar que la ex mandataria quede detenida en una alcaldía o sea trasladada a una penitenciaria. Es una forma de presionar para que le sea otorgada la prisión domiciliaria, y pueda cumplir la condena en el departamento de San José 1111.

Este martes por la tarde el kirchnerismo tendrá un día clave para la organización de la movilización pero, sobre todo, para darle mayor volumen político al reclamo. A las 15 los principales referentes K recibirán a la mesa de conducción de la CGT, que lleva varios años alejada y enfrentada a Cristina Kirchner.

A las 18 el senador formoseño José Mayans coordinará una reunión con gobernadores de Unión por la Patria (UP). A esa cita acudirá Axel Kicillof, que el jueves pasado fue la pieza clave que faltó para mostrar una foto de unidad. Aunque tampoco hubo dirigentes de la central obrera.

Mayans llamó al Gobernador el jueves y le dijo que se estaba organizando una reunión con mandatarios provinciales del peronismo. Kicillof no fue al PJ y esperó hasta la convocatoria de hoy. Pero ese día apareció en la sede de Matheu el gobernador riojano Ricardo Quintela. La ausencia del bonaerense se notó más.

Kicillof estará en el encuentro de esta tarde y también participará de la marcha de mañana, junto a todo su gabinete y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Serán dos jornadas importantes para medir el momento de la relación entre el cristinismo y el kicillofismo, que hasta acá ha sido muy tensa y cargada de reproches.

El peronismo trabaja en los últimos detales logísticos de la marcha, a la que fueron convocados sectores sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda y organizaciones de trabajadores y jubilados que mantienen su reclamo, cada miércoles, frente al Congreso de la Nación.

