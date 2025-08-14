El exmarido de Prandi fue a Melchor, la cárcel donde están los rugbiers de Báez Sosa

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión, fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están alojados los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa.

El empresario estuvo custodiado por la policía desde el miércoles al mediodía, cuando salió esposado de los Tribunales de Campana tras conocer el veredicto condenatorio.

Contardi pasó unas horas en la DDI de Zárate-Campana y luego, por falta de cupo en la alcaidía local, fue derivado a la Comisaría N°5 de la localidad de Matheu, partido bonaerense de Escobar, destinada a agresores sexuales.

Este jueves por la mañana finalmente fue ingresado al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y trasladado a la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero.“Puede quedarse mucho tiempo ahí”, advirtió una fuente del SPB a TN, al mismo tiempo que aclaró que no depende de que se abra un cupo en el pabellón de violadores de la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana.

De esta manera, el exmarido de Julieta Prandi compartirá pabellón con los ocho rugbiers que fueron condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020.

Cinco de ellos recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24).

A los tres restantes les dieron 15 años como “partícipes secundarios”: Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25).

La nueva estrategia judicial de Claudio Contardi

Ni bien escuchó el veredicto condenatorio, el exmarido de Julieta Prandi inició una nueva jugada judicial. Una jugada que tenía pensada desde antes de saber la condena.

Unos minutos después de que Contardi saliera esposado por la puerta de atrás de los Tribunales de Campana, salió por la puerta delantera Claudio Nitzcaner, quien hasta ese momento era su abogado defensor. "Yo no soy más su abogado, pregúntenle a él por qué", declaró Nitzcaner ante los medios, visiblemente enojado y, a la vez, sorprendido por la decisión de su ahora exdefendido.

Lo cierto es que, según pudo saber TN, Contardi ya había iniciado charlas con otros abogados para que se hicieran cargo de su defensa luego del juicio.

Quien tomó las riendas fue Fernando Sicilia, que ya hizo su presentación ante los medios y deslizó algunos puntos con los que buscará apelar la decisión del Tribunal.

El primer golpe que buscará dar Sicilia es el pedido de prisión domiciliaria, amparado en que Contardi fue padre hace menos de un mes y debe hacerse cargo de su hija.

En términos de apelación, el abogado también buscará llevar adelante un pedido de juicio por jurados. Una solicitud que habían hecho en un comienzo los abogados de Prandi, pero que luego de una serie de audiencias fue rechazada por el propio Contardi. "No sé por qué no dejaron que el juicio sea por jurados", fue una de las primeras declaraciones que dio Sicilia, deslizando por dónde va a ir su estrategia judicial en las próximas semanas.

El tercer y último movimiento tiene que ver con la presentación de las pruebas. Sicilia busca argumentar que no los dejaron incorporar las pruebas suficientes para el juicio.

Lo cierto es que este planteo también lo hizo Nitzcaner al comienzo del juicio, y fue rechazado por el Tribunal dado que la etapa de pruebas había concluido antes de iniciar el juicio.