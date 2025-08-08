Milei apuntó al Congreso: “Quieren quebrar la economía y llevarnos al abismo”

El presidente Javier Milei aseguró este viernes a la noche en Cadena Nacional que los diputados y senadores armaron un "engaño demagógico de parte de la política que toma a los ciudadanos como idiotas" al aprobar leyes que implican "un endeudamiento de más de 300.000 millones de dólares".

En el mismo mensaje, el Presidente anunció que enviará un proyecto de ley para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal y que firmará otra medida para prohibir que el tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria.

"En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción", anunció el presidente.

Sobre la letra chica del proyecto, lanzó: "Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales".

Por otro lado, también anunció otra medida: "El lunes firmaré una instrucción al ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esta es una medida que si bien en la práctica ya implementábamos, hoy la estamos formalizando".

"La inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer para el año que viene", dijo el Presidente rodeado del gabinete económico. Tras algunos elogios a su gestión, y asegurar que el proceso rinde sus frutos "poco a poco", cargó contra la oposición: "Eso los políticos lo saben muy bien: por eso el Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción. Por eso quieren quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo. son conscientes de que cada paso que damos hacia adelante los aleja más de recuperar el poder y sus privilegios".

La advertencia de Milei al Congreso: "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante"

El mensaje fue grabado más temprano en el salón Blanco de la Casa Rosada. El Presidente hizo referencia a los alcances de los vetos que dispuso esta semana respecto del aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad que días atrás había aprobado la mayoría opositora en las dos cámaras del Congreso de la Nación.

Sin insultos, lanzó una fuerte advertencia a diputados y senadores: "Al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante".

Y dejó un mensaje en clave electoral: "Por suerte para todos los argentinos, [en] las próximas elecciones de octubre (...) se podrá elegir un nuevo Congreso que nos permita avanzar a mayor velocidad con los cambios que el país necesita. Son ustedes los que van a definir quién resiste más, la fuerza imparable o el objeto inamovible", dijo el Presidente.

"En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación ha impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino", afirmó Milei.

Y sobre los legisladores, añadió: "Usando causas nobles como excusas promulga leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados si los sumamos todos, que incluyen reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario docente y las prestaciones de discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente del 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o un endeudamiento de más de 300.000 millones de dólares, o un incremento de la deuda del Estado Nacional del 70%".

"Parece una pretensión noble pero cuando no hay plata se trata de un engaño demagógico de parte de la política que toma a los ciudadanos como idiotas", destacó sobre los diputados y senadores nacionales. Y les pidió que ratifiquen su último veto: "Hoy les pido a ustedes, miembros del Congreso Nacional que, por una vez, estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra gran Nación".

En un mensaje de poco más de 20 minutos, Javier Milei habló flanqueado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y Vladimir Werning, vice del BCRA.

Su discurso apuntó a esas normas vetadas y también a las que el miércoles último recibieron media sanción de la Cámara de Diputados como la emergencia en el hospital Garrahan y el proyecto de financiamiento universitario.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había explicado el viernes a la tarde que el Presidente convocó a esta cadena nacional "para esclarecer un poco ante la opinión pública" sobre los vetos que dispuso el Gobierno ante "las medias sanciones que aplicó la Cámara de Diputados" en su sesión el miércoles.

"Es fundamental esclarecer" la situación ante la ciudadanía, añadió Francos y remarcó que en la Casa Rosada consideran que en defensa de cuidar el superávit fiscal "lo que pueda ser vetado se va a vetar". En ese sentido, insistió con la necesidad de "clarificar a la opinión pública el significado de las medidas tomadas" por el Gobierno Nacional.