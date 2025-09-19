Murió una policía golpeada con la puerta de una camioneta

Una tragedia ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Merlo cuando un hombre abrió la puerta de su auto, empujó a una mujer contra un colectivo y fue atropellada. La víctima, que era una oficial de policía, murió en el instante.

El hecho ocurrió sobre la colectora Ruta 200 y Padre Mujica cuando el conductor de la camioneta Ford Ranger, identificado como Miguel E. de 70 años, detuvo la marcha y, sin mirar, abrió la puerta del vehículo repentinamente.

Detrás de él venía María Cecilia L., de 39 años, junto a su pareja en una Honda Wave 110. La mujer manejaba con su casco reglamentario puesto. En el momento en el que la moto va a pasar a la camioneta, el hombre abrió su puerta con fuerza, lo que provocó que la moto y la pareja fueran disparadas contra el carril del otro lado de la ruta, donde los vehículos iban en sentido contrario.

En ese momento, un colectivo de la línea 504 de la Empresa 216 pasaba a alta velocidad justo cuando ocurrió el incidente. Aunque la mujer quiso estabilizar la moto y el conductor del colectivo intentó frenar, no tuvieron éxito: el transporte de pasajeros la atropelló. La moto quedó tirada a un costado con algunas roturas.

Varias personas que se encontraban alrededor se acercaron a ver qué había ocurrido. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de cerámicas que estaba frente al siniestro.

La mujer era teniente primera de la Comisaría de la Mujer de Moreno, detalló el medio local Primer Plano Online. Murió en el acto.

Personal policial y de emergencias médicas se presentaron rápidamente en el lugar para evaluar la situación y asistir a los involucrados. La pareja de la oficial sufrió graves lesiones y fue trasladado al Hospital Eva Perón. Se encontraba en estado de shock, informaron desde el medio local.

Por el momento, la causa quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi de la UFI N°1 de Morón, quien ordenó la presencial de peritos en el lugar y la recopilación de imágenes, como pueden ser las correspondientes a cámaras de seguridad, para determinar lo ocurrido. Los tres vehículos fueron secuestrados para los peritajes.

La acusación que pesa sobre el conductor de la camioneta es la de homicidio culposo y lesiones culposas. También alcanza al conductor del colectivo, aunque sin restricción de libertad.

