Javier Milei cruzó a Schiaretti y dijo que el “pánico político” hace subir el riesgo país

Tras una jornada difícil para los mercados argentinos, marcada la suba del dólar y el riesgo país, el presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. A lo largo de su discurso, el mandatario apuntó contra parte de la oposición a la que acusó de querer “romper el equilibrio macroeconómico“ y advirtió que “violar la restricción del presupuesto no es gratis”. Así, el jefe de Estado adjudicó la suba del riesgo país al “pánico político”.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el Presidente al inicio de su discurso.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante como llegó la gente la idea de ”no hay plata”. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”, insistió.

Entonces, Milei cargó contra el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por haber difundido una propuesta sin tener en cuenta las restricciones presupuestarias.

“Nos criticaba a nosotros por lo que estamos haciendo, con una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit en 7 puntos del PBI, la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? Con emisión generamos una hiperinflación, con endeudamiento en un contexto actual, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en el riesgo país”, señaló Milei.

“Por cada punto del PBI necesitamos 3 puntos de IVA. Entonces, yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevarlo al 42% y financiar esa locura hundiendo a más gente en la pobreza, porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA”, aseguró el mandatario.

Cruce con Schiaretti

El presidente Javier Milei, en visita electoral en Córdoba, criticó al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, a quien le atribuyó una propuesta para aumentar el gasto público.

El exgobernador le salió al cruce en las redes: “Miente descaradamente”.

El Presidente le endilgó al cordobés un plan que “implica elevar el déficit fiscal en siete puntos”. “¿Con qué lo vamos a financiar?”, se preguntó el Presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y advirtió que una medida así “implicaría llevar el IVA al 42 por ciento”.

Schiaretti le salió al cruce y planteó que propone una reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal. "Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil".

“Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos”, añadió.

Milei, en la Bolsa de Comercio, preguntó a Schiaretti “¿con qué dinero lo vamos a financiar: ¿con emisión monetaria o endeudamiento?”