Condenaron a 18 años de cárcel por matar a un hombre que tomaba mate con su expareja

El juez de Garantías de Goya Carlos Balestra, en un juicio abreviado pleno condenó a 18 años de prisión al hallar como responsable de homicidio al hombre que mató a una persona que tomaba mate en un vehículo con su expareja, en el balneario de la ciudad de Santa Lucía.

El magistrado homologó un acuerdo de procedimiento en consenso entre el fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Goya, José Omar Caseré; el abogado defensor, Fernando Ariel Evar Méndez; y el querellante, Carlos Omar Fernández Chaín.

En consecuencia, Gustavo Perugorria (39) fue encontrado culpable como autor material del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tal como se informó desde este medio, el llamativo crimen ocurrió el 8 de agosto alrededor de las 19:40 en el predio del balneario municipal, a orillas del Río Santa Lucía.

En esas circunstancias, la víctima José Agustín Torres se encontraba dentro de su Fiat Palio Adventure, color bordó, por empezar a tomar mate en compañía de una mujer, quien resultó ser la expareja del atacante. De manera sorpresiva, Perugorría llegó al lugar en una motocicleta, se aproximó al vehículo y, sin mediar palabra, rompió con una piedra el cristal de la ventanilla del conductor.

Acto seguido, efectuó dos disparos con un revólver calibre 38. Uno de los proyectiles impactó a Torres detrás de la oreja izquierda, causándole la muerte casi de forma instantánea en el lugar de los hechos.



La testigo clave, acompañante de la víctima, relató a las autoridades que debido a los cristales polarizados del coche no pudo identificar al agresor en el momento, pero escuchó claramente el estallido del vidrio seguido de “dos estruendos fuertes”. La mujer añadió que en ese momento vio a su compañero ya ensangrentado. Su testimonio fue fundamental para reconstruir la secuencia del mortal ataque.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscal de Goya María Eugenia Ballará quien determinó que el autor de los mortales disparos fue la expareja de la mujer que horas después fue detenida y a la vez secuestraron el arma homicida.