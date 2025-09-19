Un niño de 12 años amenazó a su maestra con llevar un arma a la escuela en Corrientes

La Escuela Primaria Nº 8 Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Corrientes, ubicada sobre avenida Centenario, fue escenario de un grave episodio que encendió alarmas en la comunidad educativa. El lunes, un alumno de apenas 12 años amenazó a su maestra, con llevar un arma si no le aprobaba. Según pudo saber El Litoral, el Consejo General de Educación de la provincia intervino y se encuentran trabajando de manera interdisciplinaria.

Según trascendió, ante esta advertencia, la institución dio aviso inmediato a las autoridades y al día siguiente, cuando el estudiante ingresó al establecimiento, efectivos de la Comisaría Quinta revisaron su mochila. No encontraron ningún elemento sospechoso, pero la tensión ya se había instalado entre docentes, tutores y alumnos.

El miércoles se concretó una reunión en la que participaron directivos, padres, docentes y estudiantes para analizar lo ocurrido y establecer medidas preventivas. Si bien no se radicó una denuncia formal, el hecho fue verificado por la Policía y el Ministerio de Educación de Corrientes.

Qué dijeron desde el Consejo General de Educación

Consultada por El Litoral, la presidente del Consejo General de Educación de la provincia, Silvina Rollet, explicó: “Estamos al tanto de lo ocurrido. No podemos dar detalles porque estamos hablando de menores, familias y una institución educativa a los que tenemos la obligación de protegerlos”.

En la misma semana sucedió un caso similar

Este episodio se suma a otro registrado en la misma semana en Paso de la Patria. Allí, un estudiante de 16 años llevó un arma al Colegio Secundario 1° Teniente de la Fuerza Aérea Argentina Miguel Ángel Giménez, lo que provocó gran revuelo entre sus compañeros y tutores.

En un primer momento, el objeto fue confundido con un arma calibre 38 debido a su gran similitud. Sin embargo, tras la intervención de las autoridades educativas y policiales, se constató que se trataba de una pistola de juguete.

Ambos casos reavivan el debate sobre los protocolos de seguridad en las escuelas correntinas y la necesidad de reforzar medidas de prevención y acompañamiento a los alumnos.