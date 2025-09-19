Incautaron vehículo radicado en Buenos Aires con documentaciones adulteradas

Por calles Thames y Las Heras, hallaron un vehículo en la vía pública que luego de verificar los datos se determinó que presentaba adulteraciones en la patente y en otras documentaciones.

Fue un procedimiento de la Dirección General de Delitos Complejos (Didc) realizado durante recorridas preventivas por distintas zonas y barrios de esta ciudad.

Los efectivos dieron con un Volkswagen Cross Fox que al ser verificado, observaron que presentaba un sobregrabado reciente en todos sus cristales, lo cual llamó la atención.

Por tal motivo, consultaron además con las bases de datos de la Dirección del Registro de la Propiedad del Automotor, donde se informó que el vehículo se encuentra radicado en el Departamento Pilar, Provincia de Buenos Aires, y que la unidad debería tener patente duplicada, sin embargo llevaba las originales.

Además, al examinar la cédula, advirtieron deficiencias en algunos puntos de seguridad que hacían presumir que podría tratarse de un documento apócrifo.

Por todo ello, la Fiscal en turno dispuso el inicio de las actuaciones judiciales pertinentes a los fines de investigar el caso y verificar de manera fehaciente si se está ante una consumación de delito.