El Central desembolsó USD 678 millones en el mercado para frenar al dólar

El Banco Central vendió USD 678 millones en el Mercado Libre de Cambios. Con la venta de este viernes, la más elevada de los últimos 6 años, la autoridad monetaria ya acumuló ventas por USD 1.110 millones en últimas tres jornadas, desde que el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda cambiaria.

El tipo de cambio mayorista, por tercer día consecutivo, cotizó en $1.474,50, valor en el que nuevamente el BCRA volvió a responder a la demanda con los dólares de sus reservas. Tal como había adelantado anoche el ministro de Economía, Luis Caputo (“vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda“), el Gobierno seguirá adelante con su plan de defender el esquema cambiario, por lo menos hasta las elecciones del 26 de octubre.

En ese escenario en el que el BCRA asegura la provisión de divisas con un valor conocido, tanto las empresas como el público tomaron todo lo ofrecido. El volumen del mercado mayorista alcanzó los USD 842 millones, lo que indica que la gran mayoría de la oferta estuvo a cargo del Banco Central y no de manos privadas.

El interrogante que volvió a sembrar preocupación entre analistas y operadores financieros es si el BCRA podrá seguir vendiendo divisas a este ritmo en las cinco semanas que quedan por delante hasta la hora de votar. Más allá del mensaje que Caputo dejó anoche, un desembolso tan pronunciado podría requerir el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que pone en jaque los dólares que le envió a la Argentina en abril pasado. Cada vez hay más analistas que explican que las reservas del Central “son prestadas” y por ello utilizarlas para intervenir en el mercado de cambios exige cautela.