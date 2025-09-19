Aranduroga enfrenta a San José por una lugar en la semifinal del Regional

El Regional NEA - Súper 10 ingresó en su etapa de definición y este sábado se disputarán los cuartos de final del torneo de rugby de primera división, en sede única.

Aranduroga enfrentará a San José de Asunción, mientras que Curda, también de la capital paraguaya, se medirá con Regatas Resistencia.

En las semifinales esperan Curne y Taraguy que ganaron los grupos A y B, respectivamente.

Las tres jornadas camino al título (cuartos, semi y final) se disputarán en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club (ARC), produciéndose un cambio respecto a las pasadas temporadas cuando en los cuartos de final se respetaban las localías.

Aranduroga ganó la licitación y por eso será la sede para los cuartos, semifinales (4 de octubre) y finales (11 de octubre). En el 2024 también albergó a las semifinales y los partidos por el tercer puesto y el campeonato.

Desde la organización informaron que el costo de la entrada para la jornada de cuartos de final se fijó en $5.000, el mismo valor se deberá pagar por el estacionamiento.

Los cruces de cuartos

Desde las 16, Aranduroga enfrentará a San José con el arbitraje de Federico Solari.

El equipo correntino llegó a la instancia de cuartos de final, al quedar segundo en el grupo B con 8 triunfos y 5 derrotas, mientras que el elenco paraguayo quedó tercero en el grupo A con el mismo registro.

En el único cruce durante la presente temporada, Aranduroga venció a San José en Asunción 43 a 20 en el marco de la octava fecha.

Sin embargo, el elenco paraguayo fue el único que superar a Curne gracias a que levantó su nivel en las últimas fechas.

La jornada sabatina en la cancha Nº1 de Aranduroga dará inicio a las 14 con el cruce entre Curda y Regatas Resistencia con el arbitraje de Rodrigo Sauco.

El Club Universitario de Rugby de Asunción quedó segundo en la zona B, mientras que Regatas fue tercero en la A.

Curda cerró la etapa clasificatoria con 8 triunfos y 5 derrotas, mientras que el elenco chaqueño quedó con 6 victorias y 7 caídas.

Séptimo puesto

El séptimo lugar del Regional NEA - Súper 10 se definirá este domingo cuando se enfrenten Sixty y San Patricio. El juego será en Villa Fabiana, Resistencia, con el arbitraje de Facundo Fernández.

Los dos equipos terminaron cuartos en sus respctivos grupos y buscará cerrar la temporada con una victoria.

Clásico en Intermedia

La última fecha (15º) de la etapa clasificatoria del Regional NEA en la categoría intermedia comenzará a disputarse este sábado y será con el clásico Aranduroga - Taraguy. El partido se jugará en cancha Cebra desde las 12,30 con arbitraje de José Luis Favretto.

Los dos equipos están clasificados a semifinales y solamente resta saber que ubicación tendrán en el grupo: Taraguy está segundo con 50 puntos y Aranduroga tercero con 47.

El otro partido del fin de semana se jugará al domingo 21 cuando San Patricio reciba a Sixty.