Un correntino herido en el choque en cadena sobre el puente Belgrano

Un impactante choque en cadena se registró este viernes cerca de las 16 sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del kilómetro 1,5, en el puente General Manuel Belgrano, donde al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas un correntino de 57 años que resultó con politraumatismos. Otras dos personas oriundas de Chaco se encuentran en el Hospital Escuela de Corrientes.

El siniestro se produjo cuando un camión embistió a varios vehículos, provocando un efecto dominó que terminó involucrando a un total de 15 rodados. Por el momento, los peritos trabajan para establecer con precisión las causas que desencadenaron el accidente.

Lesionados en el choque en cadena

Entre los lesionados se encuentra un hombre de Corrientes capital, de 57 años, que sufrió politraumatismos varios y fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la ciudad correntina, donde permanece bajo estudios médicos.

También resultó afectada una mujer de 42 años, con escoriaciones múltiples, y un hombre de 43 años oriundo del Chaco que presentó politraumatismo cervical. Además, otros dos heridos permanecen en observación, a la espera de los resultados de los exámenes clínicos.

Fuentes oficiales remarcaron a este medio que todos los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes, donde reciben atención especializada.

El tránsito en la zona se vio severamente afectado por varias horas debido a la magnitud del accidente y a las tareas de asistencia a los damnificados.