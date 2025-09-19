Abren los comedores universitarios para estudiantes varados por el accidente en el puente

Los comedores universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) tanto de Corrientes como de Chaco, permanecen abiertos para los estudiantes debido al terrible accidente ocurrido en la tarde de este viernes en el puente General Manuel Belgrano. Según pudo saber El Litoral, en el transcurso de la tarde al menos 15 chicos se acercaron para recibir refugio durante algunas horas.

En Corrientes se encuentra habilitado en ex comedor ubicado por Belgrano al 1045. Mientras que en Resistencia está abierto el Campus ubicado por Las Heras al 727. Los estudiantes que no tengan a donde ir, pueden recurrir a estos espacios.

La presidenta de la Federación Universitaria del Nordeste (Fune) Romina Fedurquevich, señaló a El Litoral. “Los comedores tanto de Chaco como el ex comedor de Corrientes están abiertos para los estudiantes que se quedaron varados por lo sucedido en el puente”.

En horas de la tarde, algunos estudiantes llegaron al lugar de manera transitoria, como para utilizar el baño, tomar agua y aguardar hasta que haya nuevas noticias.

“Muchos de los chicos ya se están yendo, debido a que las últimas noticias sobre el puente indica que seguirá cortado. Algunos se fueron a casa de compañeros o familiares para pasar la noche”, agregó Fedurquevich a este medio.