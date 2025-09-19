Comunicaciones contrató a un escolta venezolano

Con la contratación de un extranjero, Comunicaciones de Mercedes prácticamente cerró su plantel para disputar la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26.

El elenco mercedeño informó que el escolta venezolano Franger Pirela será uno de los jugadores que tendrá Ignacio Barsanti para disputar la segunda categoría del básquetbol profesional del país.

Pirela nació en Caracas, tiene 22 años de edad y mide 1,88 metros de altura. Inició su carrera en las inferiores del Real Madrid y llega a Mercedes desde Cocodrilos de Caracas, donde registró 9,4 puntos, 3 rebotes y 2,1 asistencias.

Además, representó a su país en la última Americup, con promedios de 4,3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

Con la incorporación del venezolano, Comunicaciones tiene una ficha libre que sería ocupada por un pivote y también se sumaría un jugador U21.

La pretemporada del elenco mercedeño dará inicio el lunes 22, a partir de las 9.30, en su estadio.

Además de Pirela, el plantel de Comunicaciones está integrado por Agustín Bruner, Lucas Machuca, Tomás Allende, Franco Fragozo, Damián Pineda, Philip Lockett, Ángel Azucar y Facundo Wolisnky.

Los juveniles del club que trabajarán con el equipo son: Valentín Giménez, Mirko Ibarra, Alejo Giles, Santiago Lezcano, Franco Cerimele, Franco Báez, Francisco Otaduy y Bautista Aguirre.