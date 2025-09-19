La 4ª edición de Ita Trail Run contará con 1.000 participantes

La 4ª edición de la Ita Trail Run se concretará en la localidad de Itá Ibaté del 26 al 28 de septiembre, con cupo completo de mil corredores de Corrientes, otras provincias y países vecinos como ser Paraguay, Uruguay y Brasil.

En esta edición, la competencia ofrecerá nuevos desafíos con distancias de 50km, 35km y 21km, 14km, 7km y Kids (800 metros), con circuitos técnicos y paisajes naturales que pondrán a prueba a los corredores más exigentes.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard es un asiduo participante al trail y en esta oportunidad se dará cita por tercer año consecutivo en la distancia de 14 kilómetros.

Braillard Poccard encabezó este jueves la presentación del evento que se reazlió en el Salón de Verde de la Casa de Gobierno.

También participaron el intendente de Itá Ibaté, Secundino Portela, la secretaria de Turismo de dicha localidad, Viviana Maciel; de parte de la organización, Federico Canteros y Martín Descalzo, referentes del FC Running Team y del Taragüi Trail Series.

Tras felicitar a los organizadores por posicionar a nivel nacional e internacional a la Ita Trail Run, el vicegobernador puso de manifiesto que este tipo de iniciativas contribuyen a diversificar la oferta turística, extendiendo la temporada alta y consolidando el crecimiento económico sostenible de la zona.A su turno, el intendente Secundino Portela, agradeció el apoyo del gobierno provincial y resaltó la valiosa labor de la organización del evento, entendiendo que el mismo genera un movimiento económico significativo en el municipio, revitalizando sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

La competencia

La ultramaratón de 50 km es una prueba única en Corrientes, con senderos técnicos, pasos de agua, barrancas y vistas al Río Paraná, mientras que para otros corredores, existe el abanico de distancias que van de los 35 a 7 km, con opciones para todos los niveles.

La prueba de 50 km. otorga puntos para el Circuito Sudamericano de Trail y está incluida en el UTMB Index, con pase directo al Sierre-Zinal (Suiza) para el ganador y la ganadora de la clasificación general.

Las carreras de 35 y 50 km se largarán el sábado 27, mientras que las otras distancias se disputarán el domingo 28.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas. El viernes 26 se abrirá con una expo-run en la plaza San Martín, epicentro del evento. El sábado 27 se correrán las pruebas de 35 y 50 kilómetros, mientras que el domingo 28 será el turno de las distancias más cortas: 7, 14 y 21 kilómetros.

En esta edición ya se alcanzó el cupo de mil corredores inscriptos, completado por cuarto año consecutivo. Sin embargo, la organización anunció que habilitará un remanente de inscripciones en el lugar del evento para quienes deseen participar en cualquier categoría.El circuito principal incluye sectores de Itá Ibaté y se extiende hasta la vecina localidad de Berón de Astrada, atravesando campos y senderos naturales.El evento forma parte del programa nacional U20, un campeonato federal que recorre distintas provincias argentinas y que este año incorpora también a Brasil