Coimas en la Andis: Cerimedo confirmó que "el tres por ciento iba para la Casa Rosada"

Fernando Cerimedo declaró en la justicia que Diego Spagnuolo le confirmó que las droguerías aportaban una coima del 8% sobre lo facturado, que el “3% iba a la Casa Rosada”, que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes” y que todo esto fue contado a Javier Milei y, antes, a la ministra Sandra Pettovello.

Según le reveló Spagnuolo a Cerimedo, cuando una de las droguerías se quejó por el aumento de la coima del 5 al 8%, él respondió que “no podía hacer nada, que le bajaron la línea de que no se meta”. Es decir: órdenes de arriba. Toda la declaración de Cerimedo muestra que la cúpula del gobierno de Milei estaba al tanto de las maniobras de corrupción con los medicamentos y la discapacidad.

Sobre el jueves, Milei decidió apartar a Eduardo "Lule" Menem de la coordinación de la campaña electoral y lo reemplazó por Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei. Seguramente, esquirlas del caso de las coimas.

Este jueves se levantó el secreto de sumario en la causa por coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), generando expectativa por dos temas:

Que Spagnuolo designara abogado, lo que indicaría si se presentará como imputado colaborador o si se sumará al pedido de nulidad. Hasta el cierre de esta edición, no había designado defensor. La declaración de Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y excolaborador cercano de Milei y La Libertad Avanza.

Esa declaración confirma lo que se escuchó en los audios donde Spagnuolo menciona coimas, el 3% para Karina, y el rol de los hermanos Kovalivker, dueños de la Suizo-Argentina, como quienes recolectaban el dinero. “En junio de 2024, me cuenta que le contó a Milei lo que estaba pasando (con las coimas), que Milei se indignó y que ya se lo había contado a Pettovello”, dice Cerimedo.“Dos meses después -sigue Cerimedo– sale una nota en Página/12 sobre la Suizo y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello porque cree que ella operó esa nota. Yo le pregunto: ‘¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y me responde: ‘están choreando casi un palo por mes’.”

Cerimedo enfoca su testimonio en Lule Menem, señalando que tras la nota en Página/12 –basada en una investigación del periodista Tomás Méndez– le prohibieron el ingreso a la sesión de septiembre de 2024 donde Milei presentó el fallido presupuesto 2025.

“Vos sos amigo de Tomás Méndez, alguien le pasó la información”, le dijo Lule a Cerimedo. Este le contestó: “Vos estás en pedo”.

Lo que se percibe es que la Casa Rosada intervino directamente para impedirle entrar al Congreso, acusándolo de filtrar la trama de las coimas.

Los caminos que se abren

El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello esperan definiciones de Spagnuolo mientras preparan la acusación. Es posible que Spagnuolo y Garbellini se sumen al pedido de nulidad alegando que los audios violaron su intimidad y que el caso ya fue investigado tras la denuncia de Tomás Méndez en Canal 9 y Página/12.

Sin embargo, el testimonio de Cerimedo debilita la ofensiva contra los audios, ya que fueron grabados en lugares públicos y sus declaraciones confirman el contenido de esos audios y la trama de corrupción.

El eje de la investigación está en los 600 contratos de Discapacidad con la Suizo Argentina y el crecimiento exponencial de esa empresa, como lo describe Spagnuolo en los audios: “A ver, nosotros ya tenemos todo repartido. Vos sabés que vendés 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden poronga. Lo bueno lo vendo yo, cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40% hoy tiene el 20 y lo mean. Está recaliente. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo es Lule.”

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, colabora con el fiscal Picardi y se enfocará en esta trama contractual.

Más allá del pedido de nulidad –que no tiene muchas chances–, Spagnuolo debe decidir si colabora o no con la justicia. Algunos afirman que a veces está cerca de presentarse como arrepentido, mientras que otras veces dice que jamás lo hará. Está inestable, paranoico, y teme ser infiltrado. En algunos momentos, su consultor es su hermano Alberto Spagnuolo, abogado, con quien estuvo distanciado por años.

El fiscal Pablo Picardi escribió: “La plataforma fáctica del caso, por el momento, se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública en la Agencia Nacional de Discapacidad, desde diciembre de 2023 a agosto de 2025, así como la determinación de sus responsables. Estos hechos habrían causado perjuicio patrimonial al Estado Nacional y a los beneficiarios de las políticas públicas de discapacidad.”

Contexto político y judicial

Queda claro que investigar judicialmente al gobierno de Milei hoy no es lo mismo que hace dos meses. La administración libertaria está en crisis: electoralmente, en el Congreso, en las calles y ahora también en Comodoro Py. El ala de Karina Milei y los primos Menem están en el centro de las sospechas. Y como todos dicen en el mundo libertario: Karina es Javier. Javier es Karina.

La mano del macrismo

Según los audios difundidos por Mauro Federico, Ivy Cangaro y Jorge Rial, el reclamo de Spagnuolo era que lo hacían firmar compras y otros se llevaban el dinero, mientras él percibía un sueldo bajo.

Cerimedo declaró:“En abril de 2024, Spagnuolo me dice que lo citaron en la Casa Rosada, se quejaba de su sueldo. Al día siguiente me cuenta que le pusieron a alguien en el programa Incluir Salud, alguien que no era de su confianza: Daniel Garbellini, según él, ligado a la Suizo.” “Un mes después, Spagnuolo me cuenta que en enero de 2024 se reunió con todas las droguerías para informar el nuevo sistema de cotizaciones. Y que, en mayo, una droguería le dice que la Suizo les comunicó: ‘ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’. Además, le mencionan que todo lo maneja Lule Menem.”

También le señalaron que este esquema funcionaba desde la época de Pablo Atchabahian, titular de Incluir Salud durante el gobierno de Macri. Spagnuolo le respondió: “no puedo hacer nada, me bajaron línea de que no me meta”. Luego, según Cerimedo, le contó todo a Milei.

Este relato confirma lo publicado por el periodista Matías Ferrari, sobre la “larga mano del macrismo en Andis”. Atchabahian, jefe de Garbellini hasta diciembre de 2019, fue acusado penalmente por facturaciones duplicadas y, según Spagnuolo, se llevó los discos rígidos de las computadoras.

Cerimedo cerró su declaración diciendo: “Spagnuolo nunca me habló de montos y de las demás prestaciones. Se quejaba de que la gente de gestiones anteriores había vuelto.”

Tal vez eso explique el papel clave de los Kovalivker, amigos personales de Mauricio Macri, quien aparece en una foto con los dueños de Suizo-Argentina

Fuente: Página 12.