Corrientes: inció la capacitación en turismo cultural para guías de sitio

Se dio inicio este jueves una capacitación en turismo cultural para guías de sitio. La actividad se realizó en el marco de una conferencia inaugural en el Salón "Iberá" del Museo de Ciencias Naturales, Dr. Amado Bonpland con la denominación: "El valor cultural del turismo: un viaje a lo nuestro" a cargo de la licenciada Mercedes Alegre.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, y la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, fueron las encargadas del acto de apertura, acompañadas por la representante de la Asociación de Guías de Turismo de Corrientes, Ana Galeano.

"Vamos a llevar adelante este programa que ha tenido mucho más inscriptos de lo que pensábamos, completándose el cupo de 70 en pocas horas. Esperemos que esto se potencie y que podamos generar una gran actividad económica en nuestra ciudad y en nuestra provincia, a través de esto que es turismo cultural. En una provincia donde cada día tenemos más museos y más atractivos para que la gente pueda extender su estadía", indicó la presidenta del Instituto de Cultura.

"El turismo y la cultura van de la mano, no podemos concebirlo de otra manera porque cuando viene un turista a visitarnos, busca todo, la historia, busca poder conectarse con la naturaleza, busca poder vivir la experiencia de Corrientes y nosotros lo promocionamos como eso, como una provincia que tiene una riqueza natural importantísima, pero que además tiene una identidad y esa identidad está dada justamente por su cultura", reflejó la ministra Eliciri.

"La capacitación es una herramienta fundamental para este proceso que estamos viviendo en el cual la provincia de Corrientes año a año se va posicionando como un destino turístico", agregó, destacando la necesidad de apuntar a servicios de excelencia.

De esta manera, se puso en marcha una capacitación que tiene como objetivo: promover el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural de Corrientes, buscando fomentar el turismo cultural sostenible en la provincia.